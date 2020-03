¡Ardiente duelo de leyendas! JC Chávez y Jorge “Travieso” Arce a saldar cuentas pendientes en su revancha

La esperada pelea por fin ha llegado, las ofensas entre ambos boxeadores quedarán a un lado

Los dimes y diretes que tato Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce se han dicho a través de redes sociales quedarán a un lado mañana, pues desde Hermosillo, Sonora, ambas leyendas del boxeo mexicano saldarán las cuentas que quedaron inconclusas en su primera pelea.

El año pasado, los dos ex boxeadores subieron al ring para dar una pelea de exhibición, en la que el “César del Boxeo” le dio una paliza a su oponente. Tras la batalla, “Travieso” dijo que no le pegó a su rival porque es su ídolo, pero en una segunda reyerta no tendría piedad.

La fecha se acercó y ambos soltaron golpes verbales. “Yo sí entreno, tú nada más te la pasas insultando a la gente. Ponte a entrenar. Te voy a poner una chinga”, comentó Chávez en un video que compartió Jorge Arce.

Ante esas palabras, el boxeador replicó “Está entrenando y yo de galán. Yo ya corrí a las cinco de la mañana, viejito. Estaré manco, viejito. Te voy remangar”, externó Arce.

Buenos días☀️mi raza, yo Corrí temprano,🏃‍♂️y llegue para la Conferencia y miren Sorpresa que me encontré,😳 al Viejito Picudo @Jcchavez115 Corriendo🏃‍♂️ esto ya se Calentó de más, ahora siii se acabo el respeto, lo voy arremangar🥊 #PonteFrenteAlEspejo Lo siento Papá por tu ídolo🙉 pic.twitter.com/N2g2P9Uxq4 — Jorge Arce (@TraviesoArce) March 5, 2020

La ceremonia de pesaje fue un mero trámite, sólo para cumplir con lo establecido. Asimismo, tuvieron el último cara a cara antes de medirse en su batalla de exhibición pactada a tres rounds.