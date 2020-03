Ben Affleck hace gala de su perfecto español mexicano

El actor pasó varios años de su adolescencia en dicho país, adquiriendo el acento propio de la tierra azteca

Solo hace falta echar un vistazo a las entrevistas que Ben Affleck ha concedido en el pasado mientras promocionaba sus películas en países hispanohablantes para comprobar que el actor habla un español más que aceptable, con un vocabulario no muy amplio pero con un acento mexicano impoluto que adquirió cuando pasó varios años allí en su adolescencia.

Ben Affleck talking in spanish about his movie ARGO (2011) pic.twitter.com/kSoMDPzpQs — Best of Ben Affleck (@BestAffleck) September 22, 2018

Por la fluidez con que se le veía desenvolverse en esas conversaciones, no parecía que le hiciera falta ninguna ayuda para mejorar su nivel, pero ahora quiere encontrar a un profesor y volver a estudiar centrándose en la gramática.

La responsable de que haya tomado esa decisión ha sido su hija mayor, Violet, la única de sus tres retoños que ha heredado su pasión por este idioma y que está mejorando a pasos agigantados.

“Siempre ha sido muy buena estudiante, y siempre le ha interesado mucho el español, así que antes le ayudaba a menudo con sus deberes. De repente, ha llegado a un curso en el que las clases son cada vez más y más difíciles y ella está mejorando mucho. Creo que está en ese punto en el que empieza a superarme”, ha desvelado a su paso por el programa ‘The Kelly Clarkson Show’.

“Me he dicho a mí mismo: ‘No, de ninguna manera. No me importa que ya no pueda ayudarte con tus deberes de matemáticas, aunque tengas solo 14 años, pero no voy a consentir que hables español mejor que hoy. Así que he decidido que necesito recibir clases. Tengo que hacer algo para mantenerme a la altura”.

El único consuelo que le quedaba a la estrella de Hollywood era que su hija, que reside en Los Ángeles, jamás podría tener una pronunciación tan buena como la suya, pero su compañera de reparto Ana de Armas, con quien ha trabajado en el thriller ‘Deep Water’, se encargó de romper esa ilusión.

“Siempre he sabido que tengo un acento mejor porque aprendí español en México cuando estuve allá tres años. No tengo un vocabulario o unos verbos perfectos, pero tengo el acento. Estuve trabajando con Ana de Armas y le pedí que escuchara a mi hija y luego a mí y me dijera qué acento era mejor. Mi hija le dijo varias cosas en español y Ana me contestó: ‘Tu hija es mejor, sí'”, desvelaba hace unas semanas el intérprete durante su visita a ‘Despierta América’.