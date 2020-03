¿Puedo obtener residencia permanente por medio de trabajo en 2020?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que desea obtener la residencia permanente por medio de un empleador.

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor, consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Vivo hace 21 años en este país. Entre con visa y me quedé. Tengo dos hijos nacidos aquí, mi récord está limpio y he pagado mis impuestos. Trabajo en un salón de belleza y mi jefe me quiere patrocinar. No apliqué para la 245i. ¿Puedo adquirir mis papeles por medio de mi trabajo? –Luis M.

Luis, es posible que puedas obtener la residencia permanente por medio de trabajo, si un empleador quiere pedirte o por tus hijos, si cumples con todos los requisitos necesarios.

Como tus hijos nacieron aquí, son ciudadanos estadounidenses, y por lo tanto, podrían presentar una petición familiar a tu favor cuando cumplan 21 años.

Tus hijos tendrán que enviarle al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) evidencia que son ciudadanos y que tú eres su padre.

Si aprueban la petición familiar de tus hijos, podrías presentar una solicitud de ajuste de estatus con USCIS sin pagar una multa, porque entraste legalmente a los Estados Unidos. El gobierno federal te perdonaría el tiempo que has vivido y trabajado ilegalmente en el país.

El proceso para obtener la residencia permanente por medio de un trabajo es más complicado porque tiene más requisitos. Por ejemplo, tendrás que obtener el patrocinio de un empleador que tenga solvencia económica, demostrar que el empleador no ha podido reclutar trabajadores calificados para llenar la plaza, que tú tienes la experiencia necesaria para desempeñar el trabajo y que el empleador te pagará el salario adecuado.

Un posible obstáculo que puedas tener al ser pedido por un empleador es que has vivido ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año y no estás cubierto por la ley 245(i), que solamente dispensa la presencia y trabajo ilegal en el país bajo ciertas circunstancias.

Si no estás cubierto por la ley 245(i), tendrás que viajar al exterior para reclamar una visa de inmigrante que te permitiría regresar a los Estados Unidos y obtener la residencia permanente al ser admitido al país por un oficial de aduana.

Pero al salir del país, activa un castigo de 10 años que no te permitirá regresar a los Estados Unidos, al menos que puedas obtener un perdón antes de salir del país.

USCIS podría aprobarte el perdón provisional por la presencia ilegal si demuestras que tienes un padre, madre o cónyuge que es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos y que tu pariente sufriría extremo perjuicio si no te permiten regresar al país.

Por favor consulta con un abogado de inmigración lo antes posible para que evalué tus opciones migratorias antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

Esta columna fue publicada originalmente en Inmigración Hoy® y se reproduce con permiso.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.