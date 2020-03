Dana White, presidente de UFC, dice que está arrepentido por hacer la Adesanya vs. Romero

Ahora el directivo espera con ansias el duelo entre Israel Adesanya y Paulo Costa

Los matchmaker de UFC le recomendaron a Dana White que no era una buena idea hacer la pelea entre Israel Adesanya contra Yoel Romero; sin embargo, el presidente de la empresa creyó que era una buena idea, y ahora que el resultado fue una pelea aburrida, sin duda está arrepentido.

“Quienes organizan las peleas no querían hacerla. No querían hacer Romero contra Adesanya. Pero el fanático en mí pensó que sería una pelea divertida. También me gustaba el hecho de que Adesanya quisiera pelear contra un tipo con el que nadie quiere pelear”, comentó White al finalizar UFC 248, en Las Vegas.

“Ahora, en retrospectiva, probablemente no debería haber hecho esta pelea. Deberíamos haber esperado a Paulo Costa. Pero, bueno, la hicimos. Costa vs Adesanya va a ser una pelea enorme. Lo garantizo, lo garantizo. Adesanya ya tiene a Romero en su listado y ahora va a por costa”, agregó.

Adesanya y Romero fueron abucheados al término de su pelea, la cual tuvo ligeros destellos de explosividad a lo largo de cinco rounds. Al final, Israel mantuvo el cetro medio en su cintura e incrementó a 19-0 su marca.