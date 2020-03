Días por enfermedad y contingencias, un reto para empleados y empleadores

La ley días pagados cubre un máximo de 40 horas pero los empleadores pueden ampliar su cumplimiento

Desde el 1 de abril de 2014 los trabajadores en la ciudad de Nueva York tienen días pagados por enfermedad propia o de un dependiente o familiar. La ley cubre a empleados a tiempo completo, a tiempo parcial a los que están en trabajos transicionales y los empleados que viven fuera de Nueva York cuando trabajan más de 80 horas al año en la ciudad.

El tiempo máximo que se puede tomar por salud y aún cobrar un sueldo, que en muchos hogares es absolutamente básico, es 40 horas de trabajo depende del tiempo que se haya trabajado. Esas horas de empleo cubren menos del periodo de cuarentena que se está imponiendo cuando hay casos de coronavirus o COVID-19.

Esa licencia neoyorquina incluye a personas que trabajan por horas en restaurantes, supermercados, barberías, salones, etcétera. Todos ellos tienen una constante exposición al público y es el ámbito privado pero también el público el que hay que tener en cuenta en estos casos. Y eso es todo un reto para los empleados y los empleadores en un momento en el que las infecciones por coronavirus no dejan de crecer y muchos eventos en todo el país han sido cancelados.

La NYC Hospitality Alliance, la asociación que une a empresarios del sector de los restaurantes y bares de Nueva York, puso en circulación hace días una serie de consejos de la firma de abogados Fox Rothschild que animaba a los empleadores a anticipar ausencias y preparar planes para operar con menos personas. “Revise su política de recursos humanos para asegurar la fexibilidad y el cumplimento de las leyes y las recomendaciones de salud pública”, piden.

Si los empleados no se quedan en casa pero tienen síntomas, se les puede pedir que no vuelvan al trabajo hasta que no tengan fiebre durante 24 horas.

Además, los empleados tienen derecho a los beneficios de licencia por motivos familiares ( Paid Family Leave) si están atendiendo a un miembro de la familia con coronavirus. Para muchos trabajadores, cuando se les acaban estos beneficios se les acaba la paga aunque pueden pedir la licencia familiar sin pago para poder volver a trabajar.

“Pedimos a los neoyorquinos que se sientan enfermos que usen sus días de enfermedad”, dijo la comisionada del departamento de Protección al Consumidor y el Trabajador (DCWP, en sus siglas en inglés), Lorelei Salas. “También pedimos a los empleadores durante este periodo de emergencia de la salud pública que otorguen tiempo adicional a sus empleados si es necesario para que se puedan recuperar y no contagien a sus compañeros de trabajo o al público”.

Desde este departamento se afirma que no hay nada que impida a los empleadores a dar días adicionales por enfermedad y se recuerda que eso es independientemente del estatus de inmigración y que no es legal represaliar a un empleado por tomarse los días.

Muchos negocios y organismos han mandado ya circulares a sus trabajadores sobre medidas de refuerzo de limpieza y la petición de que no vayan a trabajar si están enfermos. Para los negocios más pequeños, la falta de demanda y las responsabilidades con el mantenimiento del negocio y la plantilla plantea también muchos retos sobre todo en materia de capital.

Los demócratas en el Congreso han pedido una ley de enfermedad pagada a nivel federal para evitar un drama financiero en familias que viven de cheque en cheque y no se pueden permitir faltar al empleo en un país en el que además el sistema de salud es caro y hay 27 millones de personas sin seguro médico.

Según el Economic Policy Institute solo el 30% de los trabajadores de bajos ingresos cobran los días que estén con licencia por enfermedad y muchos de ellos trabajan en sectores en los que se demanda el contacto social y no pueden trabajar desde casa. En el país “hay deficiencias en la cobertura de los días por enfermedad particularmente entre los trabajadores con mucha exposición”.