Messi se desahoga antes de la final: “Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nadie podrá borrar”

Pocas veces se le ha visto tan expresivo en redes sociales. El pasado sábado, horas antes de la final este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Messi se desahogó en redes sociales con un mensaje emotivo y de reivindicación.

‘La Pulga’, en lo que podría ser su última Copa del Mundo, afirmó que “pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nadie podrá borrar”.

En su publicación en Instagram, Messi puso el foco en el recorrido más que en los trofeos. “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino”, escribió.

Asimismo, destacó la convivencia diaria, la competencia interna y la capacidad del plantel para levantarse en los momentos duros.

El capitán también agradeció al equipo y al entorno que sostiene a la selección. “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, expresó.

Messi cerró su mensaje con un llamado a la unión y a la identidad del equipo: “Vamos, Argentina”. La albiceleste llega a la final con Messi como máximo referente y con un registro que lo mantiene en la pelea por el historial de goles mundialistas.

Actualmente suma 21 tantos y está a uno de Kylian Mbappé, que lo superó tras su doblete ante Inglaterra. La estrella del Real Madrid incluso vaticinó en zona mixta que Messi anotará ante España en la final.

España y Argentina se han visto las caras en 14 enfrentamientos. El balance es seis triunfos para cada uno y dos empates.

La última vez que ambos seleccionados se midieron en un compromiso de carácter oficial fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. Aquella tarde, Argentina se impuso por 2-1 ante una España que contaba con figuras legendarias.



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