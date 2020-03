¿Qué le pasa al Real Madrid? Se derrumba el proyecto de Zidane a media temporada

(2-1) Dimiten

Un partido pésimo hace perder el liderato al Madrid. Benzema en un error impropio de su calidad certificó el triunfo bético y una derrota merecida. Zidane no acertó con el once y los cambios en un duelo donde no hubo ni mordiente, intensidad ni ideas. pic.twitter.com/y2hP9xAEK1

— José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) March 8, 2020