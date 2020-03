Aproveche la Semana de las Escuelas Charter

Más de 120 planteles abrirán sus puertas a todos los padres de familia durante el evento que finaliza el 14 de marzo

El Centro de escuelas Charter de Nueva York anunció ayer que más de 120 escuelas públicas en los cinco condados darán la bienvenida a miles de familias quienes desean obtener más información sobre las opciones de escuelas públicas de sus vecindarios.

La “Semana de Casa Abierta de la Escuela Charter” se lleva a cabo del 7 al 14 de marzo, y las centros educativos organizarán sesiones informativas, visitas y otros eventos para que las familias conozcan sus opciones locales.

“La Semana de puertas abiertas de Charter School es una oportunidad para que las familias exploren las muchas opciones que las 260 escuelas charter de la ciudad de Nueva York tienen para ofrecer”, expresó el gerente de Charter Center, James Merriman. [Como todos los padres saben, la educación no es una medida para todos. El ‘Open House Week’ les permite a los padres y estudiantes reunirse con las escuelas y descubrir por sí mismos qué escuelas podrían ser las más adecuadas para ellos”, dijo el funcionario.

Los eventos de la Semana de Casa Abierta de la Escuela Charter se llevan a cabo en los cinco condados y se pueden encontrar en el Calendario de Casa Abierta de la Escuela Chárter en línea de Charter Center, que se puede clasificar fácilmente por condado y tipo de escuela.

Estas son algunas de las escuelas que ofrecen una guía para los padres esta semana:

El Bronx

Bronx Charter School for the Arts (Open House–3/11/20)

Academic Leadership Charter School (Open House–3/12/20)

Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School (Open House–3/12/20)

Queens

Central Queens Academy Charter School (Open House–3/11/20)

Merrick Academy Charter School (School Tour–3/12/20)

Renaissance Charter School 2 (Open House–3/12/20)

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science IV (Open House–3/14/20)