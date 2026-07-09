Asistente de Shakira protagoniza momento viral tras aparecer sin querer en una entrevista

De los momentos divertidos nadie se salva, mucho menos una artista como Shakira, quien protagonizó un momento viral y cómico junto a su asistente en una entrevista en vivo con David Broncano que fue compartida por el portal La Vibra.

La “Reina de los mundiales“, como muchas personas le llaman, se encontraba realizando una entrevista a través de la pantalla de su computadora para el programa La Revuelta, luciendo como siempre, muy relajada y más con un humorista como Broncano.

Asistente de Shakira se cuela accidentalmente en la entrevista

En medio del intercambio de palabras, a la artista colombiana comenzaron a llegarle notificaciones de insistentes llamadas que fueron apreciadas en la entrevista. De hecho, David le consultó por la persona que la estaba intentando contactar.

Por esa razón, la asistente de Shakira, Diana, quiso detener la entrada de las llamadas inmediatamente, pero de manera obligatoria debía pasar por detrás de la artista y delante de la cámara.

Por ende, decidió arrastrarse para pasar “desapercibida“, aunque ese intento no funcionó y en la parte inferior de la pantalla de la computadora se pudo apreciar pasando de un lado a otro casi arrastrándose para detener la notificación de las llamadas, protagonizando curiosamente el momento más cómico de la entrevista.

Lo más divertido del asunto es que Shakira no se percató, sino hasta cuando Diana pasó de vuelta y no supo cómo reaccionar en el instante. Solamente eligieron reírse de esa curiosa escena.

Shakira se prepara para el show de medio tiempo del Mundial

La cantante colombiana retoma los escenarios este viernes, luego de tres días de descanso, cuando se presente en Boston durante dos noches seguidas con un par de fechas correspondientes a su gira “Las Mujeres ya no Lloran Tour“.

Posteriormente, se presentará en Newark el próximo 14 de julio, significando este su último espectáculo antes del inédito show de medio tiempo en la gran final del Mundial de fútbol, donde será parte del lineup estelar junto a Madonna, BTS y Justin Bieber.

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