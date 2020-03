Prince Royce y Frank Reyes se ponen pico a pico en Primer Impacto por quién es “El Príncipe de la bachata”

Un seudónimo enfrenta a los artistas dominicanos

¿Quién es “El Príncipe de la bachata”?

Esa es la batalla que enfrenta a los artistas dominicanos Prince Royce y Frank Reyes.

La controversia inició cuando este último dijo en una entrevista con Univision que él es el auténtico “Príncipe de la bachata”.

“Este nombre del Príncipe de la Bachata nació en 1992, entonces, es un poco de desconsideración que él se haga llamar el Príncipe de la Bachata cuando solamente el Príncipe de la Bachata es Frank Reyes no Prince Royce. Entonces yo quiero hacerle un llamado a sus representantes que no lo hagan más porque ese es mi nombre”, argumentó el bachatero en Primer Impacto.

Tras las declaraciones de su compatriota, Royce – quien lleva 10 años en la industria–, se expresó por el mismo programa sobre el ataque de Reyes y le restó peso.

“Que ponga su demanda y ya”, fue la respuesta inmediata del artista.

“La verdad yo no sé si reírme con lo que vi. Admiro mucho a Frank Reyes, creo que se pasó un poquito… Yo tengo diez años haciendo música. Hay muchas cosas pasando en el mundo para uno preocuparse de quién es el príncipe. Yo no me he auto proclamado ‘Príncipe de la bachata’ ni el príncipe de nada… La gente es que me ha llamado así y así lo quiso el público y la prensa. Si se siente así realmente que ponga su demanda y ya. No sería la primera ni la última”, agregó Prince Royce en el intercambio con el medio.

El bachatero planteó que el mundo está pasando por muchos problemas, y que, en lugar de caer en la pelea Chiquita, hay que preocuparse por lo importante.

“Prince Royce es Prince Royce y ahí terminó la conversación”, puntualizó.