El coronavirus podría provocar nuevo descenso de River Plate

Si los Millonarios continúan con su negativa para presentarse a jugar, la sanción podría ser el descenso

El panorama para River Plate no luce nada alentador. Tras la negativa de presentarse a disputar los partidos correspondientes a la Copa de la Superliga de Argentina, en caso de acumular tres ausencias, de acuerdo al reglamento, podrían descender a la categoría B, directo y sin escalas.

A raíz de la decisión unilateral de #River de no afrontar su compromiso ante Atlético Tucumán, la #Superliga aclara la situación 👉 https://t.co/ANN5X03OXU pic.twitter.com/9OPmzlLMNq — Superliga Argentina (@superliga) March 14, 2020

Este fin de semana, los Millonarios no se presentaron al partido que tenían programado contra Atlético Tucumán en el que jugaban de locales, al cual el rival sí llegó y encontró las instalaciones del Monumental cerradas. El partido se suspendió y se espera que en un par de semanas se conozca la sanción a River Plate, que podría ser, además de una multa y la pérdida de los 3 puntos en juego, quitarles 3 puntos más, con lo que se ubicarían en el fondo del Grupo 2, con -3 unidades.

[Comunicado oficial] A raíz de la decisión unilateral de #River de no afrontar su compromiso ante Atlético Tucumán, la #Superliga aclara la situación 👉 https://t.co/WaP6MdS2Cx pic.twitter.com/Rb5XI8jF3Z — Superliga Argentina (@superliga) March 14, 2020

Pero lo más grave no sería eso, ya que de acuerdo al reglamento, en caso de que el club mantenga su postura de no jugar, cuando acumule 3 ausencias, podría perder la categoría, ya que el artículo 72° del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, dicta que si un club no juega tres partidos, ya sean consecutivos o alternados de un mismo torneo, descenderá automáticamente.

“Que teniendo equipo en gira durante el período de receso, ya sea el comprendido entre una y otra temporada oficial (rt. 612 del Reg. Gral.) o entre uno y otro campeonato oficial organizado por AFA, disputados en una misma temporada oficial, o durante el período de interrupción del respectivo campeonato oficial que esté disputando, regrese después de cumplida tres fechas de iniciado el campeonato oficial en que le toque internvenir o de reiniciado el campeonato oficial cuya disputa fue interrumpida. En este caso, además de la pérdida de categoría, el club infractor será sancionado con la pena de suspensión de tres días a dos años”, se explica en el artículo.

#Coronavid19 ¡#RiverPlate SE EXPONE A UN DESCENSO POR CUIDAR LA SALUD DEL PLANTEL! El club Millonario no abrió el Monumental ni se presentó en la apertura de la Copa de la Superliga ante Atlético de Tucumán. "El club que no se presente en 3 fechas seguidas perderá la categoría" pic.twitter.com/z2HTOhqW7U — Factor H Guatemala (@FactorGuatemala) March 16, 2020

Mientras todo esto sucede, River mantiene firme su postura de no jugar, como medida preventiva de ante la pandemia del coronavirus. El club publicó un comunicado y desde entonces nadie ha vuelto a hablar del tema. Las instalaciones de Ezeiza están cerradas y tanto empleados como jugadores de todas las categorías, directiva y cuerpo técnico han sido enviados a sus casas.