Las medidas que tomará el América debido a la suspensión de la Liga MX por el Coronavirus

Las Águilas suspenderán actividades al menos cuatro días

La tarde del domingo, la Liga MX lanzó un comunicado en redes sociales en el que dio a conocer que se suspenderían todos los partidos de la Liga MX, el Ascenso MX y la Liga MX Femenil después de terminado el encuentro entre América y Cruz Azul, esto como medida preventiva debido al Coronavirus COVID-19.

Tras el parón de la liga, las Águilas decidieron darle descanso de cuatro días a sus jugadores y el jueves se decidirá si regresan a los entrenamientos o no, así lo dio a conocer Juan Carlos Díaz Murrieta, reportero de TUDN.

“La indicación es que se queden en sus casas y no se muevan de ahí, que no se muevan de ahí con sus familias para nada. El miércoles se tomará la decisión de si regresar a los entrenamientos o no y cuándo regresar. Por ahora está suspendida completamente la actividad del América”, declaró el periodista.

El América llega al parón de la Liga MX con la dura derrota por 1-0 ante el Cruz Azul y colocado como el número 4 de la tabla general, debajo de la Máquina, León y Santos.