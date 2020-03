Mira como Adrián Lastra y Clara Chaín pasan su cuarentena en Madrid

Entra y mira el impresionante video que compartieron

Conocemos el gran talento de Adrián Lastra, a quien vimos no solo en la pistas de ‘Mira Quién Baila All Stars’, sino también en la serie ‘Velvet’, o en el cine con pelis como ‘Litus’, lo que no sabíamos, por lo menos de este lado del mundo, la impresionante voz que tiene su novia, la también actriz, Clara Chaín.

Para matar el tiempo en la cuarentena obligatoria en la que entraron de regreso a Madrid, luego de los tres meses que vivieron en Miami y unas vacaciones en Tulum, México, la pareja de actores decidieron mostrar lo que mejor saben hacer: arte.

Para los españoles no es novedad ver a Clara en la tele, el teatro, en el cine o mostrando su armonioso cuerpo en alguna publicidad, lo que sin duda sí fue sorpresa para todo el mundo fue escuchar su angelical voz.

Acompañada por Lastra al piano, quien después de esta experiencia está pidiendo ayuda para aprender técnica, Clara Chaín interpretó: ‘Someone you loved’ de Lewis Capaldi.

“Bueno, cada uno hace lo que puede para pasar la cuarentena!! Siempre me ha gustado cantar en la ducha y en el coche… Yo me muero de vergüenza pero aquí lo tenéis. @adrian_lastra cada día sorprendiendo más y más con su talento… Es que no hay nada que se le ponga por delante a este hombre!! #yomequedoencasa 💕”, escribió Clara.

Mientras que Adrián presentó el video de esta manera: “Nuestra primera vez… muchos fallos (sobre todo yo al piano). Esperamos que os guste y lo disfrutéis!…”.

