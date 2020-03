Para el Chelito Delgado, América NO está entre los equipos más grandes continente

Para el ex volante del Cruz Azul, las Águilas no están al nivel de los dos grandes de Argentina

Después de derrotar en el Estadio Azteca al Atlanta United por marcador de 3-0 en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Miguel Herrera declaró que el América pelea contra Boca Juniors y River Plate para ser el mejor club del continente americano.

América es el equipo grande, el que pelea con River y Boca para ser el mejor del continente 💛💙 Así lo ve Miguel Herrera… pic.twitter.com/mTQQB6wqEs — MedioTiempo (@mediotiempo) March 10, 2020

Estas polémicas declaraciones parecieron quedar en el olvido, hasta este viernes, cuando César “Chelito” Delgado retomó las palabras del Piojo y en una entrevista en el programa Futbol Picante de ESPN, afirmó que el América no se encuentra a la par de los dos grandes de Argentina.

América no compite por ser el más grande del continente… Al menos así lo ve César delgado 💣https://t.co/c5gjiOu6B5 — Futbol Picante (@futpicante) March 20, 2020

“No, no creo. Puede ser económicamente, pero más grande que River y Boca, no coincido con el ‘Piojo’. Él trabaja ahí y claro que defiende los colores de su equipo, pero no coincido de esa forma”, declaró el ex volante del Cruz Azul.

César Delgado jugó con el Cruz Azul de 2003 a 2008 y en ese lustro marcó 62 goles en 154 partidos.