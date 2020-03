Nora Salinas impacta con radical cambio de look

La transformación a la que se sometió la actriz de 43 años también fue aprovechada para una buena causa

Aunque toda su carrera había utilizado una larga cabellera, Nora Salinas sorprendió a sus fanáticos con un radical cambio de look.

La actriz compartió por medio de sus redes sociales que decidió acabar con su larga cabellera para lucir un moderno corte que impresionó a muchos por ser un estilo atrevido, el cual se dio como parte de un nuevo personaje dentro de la telenovela ‘La mexicana y el güero’ que ya prepara Televisa.

En el primer video que publicó la actriz mexicana, dio a conocer que ese sería el último día que tiene su cabello largo, al mismo tiempo que muestra la abundante cabellera que había logrado durante los últimos años.

La trasformación a la que se sometió la actriz de 43 años también fue aprovechada para una buena causa, pues el cabello que le fue cortado también será donado a una fundación.

De acuerdo a una entrevista para la revista TVyNovelas, Nora reveló que aún no se acostumbra al nuevo corte, y siente que lleva puesta una peluca, “Aún no me cae el veinte; creo que me va a costar unos dos o tres días adaptarme, pero estoy contenta, sé que va a servir muchísimo para el personaje”.

Por medio de un segundo video, la actriz dio a conocer cómo fue el proceso al que se sometió para sorprender a sus seguidores con un radical cambio de imagen.