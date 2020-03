Quieren a la voluptuosa Maribel Guardia para interpretar a Jenni Rivera

View this post on Instagram

Talvez cuando volvamos a #caminar por las calles valoremos la #libertad y la #belleza de nuestro planeta, la #vida como la entendíamos es diferente , el #tiempo se detiene. Dios quiera que cuando esto pase hayamos aprendido la lección . Bendiciones para todos y a sonreír (Esta foto es de la semana pasada) 💋