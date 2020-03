Thalía le da con todo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

La intérprete de "María la del Barrio" estalló contra AMLO por incitar a hacer caso omiso al coronavirus

La mexicana Thalía encendió todas las alarmas por México desde su cuenta de Instagram. La cantante y actriz arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual hizo un llamado a los mexicanos para que continuaran con sus actividades diarias y sin tomar las previsiones necesarias que requiere la pandemia del COVID-19.

Thalía manifestó su indignación ante tal mensaje colocando un video donde aparece el primer mandatario de México dando tales declaraciones.

“¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien! Todos entendemos que los profesionales de la medicina están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas… Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible. Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, escribió Thalía dejando ver su frustración.

No pasaron muchos minutos para que los seguidores de la cantante le brindaran su apoyo e inclusive atacaran a AMLO desde la cuenta de la cantante. Aquí les dejamos el video para que vean todo lo que la actriz dijo en cuanto a este tema.