Enmascarados armados roban a preso horas después de ser liberado en Nueva York por COVID-19

Apenas horas después de ser liberado de Rikers Island para evitar más contagios de COVID-19, el reciente ex preso fue robado a punta de pistola en Greenwich Village (NYC) la madrugada del sábado.

El ex preso no identificado de 36 años fue víctima mientras caminaba por West 4th St, cerca de la intersección de Jones St, alrededor de las 2 a.m. del sábado. Dos hombres con máscaras y sudaderas sacaron una pistola y le robaron su billetera y su teléfono celular, dijeron las fuentes.

No se reportaron heridos y los sospechosos permanecen en libertad, informó New York Post.

La víctima es un acusado que está en espera de juicio por un asalto en octubre y le dijo a la policía que estaba entre los encarcelados que salieron de Rikers el viernes.

Los funcionarios correccionales aprobaron la liberación de un puñado de personas encarceladas en Rikers Island mientras esperan juicio, en un intento por limitar la propagación del coronavirus en las instalaciones.

Al menos cuatro oficiales de corrección y un recluso en Rikers han dado positivo, y el médico jefe en el complejo advirtió a principios de esta semana que se avecina una “tormenta” pues el coronavirus se propagaría inevitablemente a través del complejo carcelario.

Y en la calle, a medida que Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19, el crimen en la ciudad disminuyó la semana pasada, pues menos gente está saliendo de casa.