¡Habrá que esperar un año! La esperada pelea Fury-Joshua llegaría en 2021

Antes de la pelea de unificación, ambos peleadores deben ganar sus respectivas peleas

Hay mucha expectación sobre el duelo de unificación que podrían realizar Tyson Fury, monarca pesado del CMB, y Anthony Joshua, campeón de la categoría de la FIB, OMB y AMB; sin embargo, para que ese momento llegue, los aficionados tendrán que aguardar hasta el próximo año.

De acuerdo con el promotor Frank Warren, quien dirige la carrera del “Rey Gitano”, el esperado duelo podría llegar en febrero de 2021, ya que debido al coronavirus todo se ha retrasado y una pelea así merece todos los reflectores.

“Han cerrado Las Vegas y la Comisión ha dicho que no hay boxeo. Necesitamos el tiempo para hacer que Deontay Wilder tome su revancha ante Fury, además se necesita tiempo en términos de promoción, así que la trilogía no ocurrirá sino hasta el otoño”, comentó el promotor a The Mirror.

“Así que eso hará retroceder a la pelea de Joshua contra Fury, pensamos que puede hacerse en algún momento de febrero. Ambos tendrán que hacer campamentos de entrenamiento, buscar compañeros para el trabajo y enfocarse, se necesita tiempo”, agregó.

Al igual que Fury, Joshua también tiene un compromiso ante Kubrat Pulev, el cual está programado para junio. Si los campeones mantienen sus coronas en sus respectivos combates, entonces se podrá soñar con el pleito.