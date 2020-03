La increíble donación de Penélope Cruz y Javier Bardem a un hospital de Madrid

View this post on Instagram

Después de muchos días buscando la manera de encontrar el material sanitario tan necesitado para poder comprar y donar a los hospitales, por fin, Javier y yo hemos hallado una manera. Gracias a la ayuda logística de Inditex hemos podido comprar 100.000 guantes de Nitrilo y 20.000 Mascarillas tipo FFP2, que hoy han llegado al hospital de La Paz en Madrid. Aún con las enormes dificultades para obtener y llevar a sus destinos tales herramientas sanitarias fundamentales, tenemos la esperanza de que en un tiempo breve podamos donar otros materiales tan necesarios en esta crisis. Gracias a todas y todos las heroínas y héroes anónimos que ponen en riesgo su propia salud para ayudar a curar y a mantener la salud de todos nosotros. Gracias!!!! ❤️🙏🙏