Centro móvil para pruebas de COVID-19 en El Bronx

La unidad está en el área de Co-Op City donde reside un gran número de neoyorquinos vulnerables

NUEVA YORK.- Un nuevo centro móvil para realizar pruebas del coronavirus COVID-19 será abierto este lunes en El Bronx, anunció el gobernador Andrew Cuomo, como parte del esfuerzo estatal para contener el virus y evitar el riesgo de contagios en ese condado.

“Nuestra estrategia principal para frenar la propagación de este virus ha sido aumentar las pruebas y reducir la densidad en todas las comunidades del estado. Las múltiples instalaciones de pruebas móviles de conducción que hemos creado están ayudando a mantener a las personas fuera de los hospitales y otras instalaciones de atención médica donde podrían infectar a otras personas o enfermarse a sí mismas, al tiempo que aumenta nuestra capacidad de pruebas”, dijo el gobernador Cuomo.

El centro de pruebas móvil estará ubicado en el estacionamiento del Bay Plaza AMC Theater, localizado en el 2210 de la avenida Bartow. El sitio priorizará las pruebas para individuos que se encuentran entre la población de mayor riesgo.

Los residentes que deseen hacerse la prueba deben hacer una cita llamando al 888-364-3065. No se permitirán visitas sin cita y todos los pacientes deben estar en un vehículo. Está previsto que el centro esté operativo a partir de las 10 a.m. de este lunes. El horario del sitio será de lunes a domingo de 8 a.m. a 6 p.m.

La oficina del gobernador añadió que el área de Co-Op City en El Bronx, es el hogar de un gran número de neoyorquinos vulnerables, y la ubicación de una nueva instalación móvil en esta área ayudará a proteger a esos residentes y les dará un lugar más seguro para la prueba de COVID-19.

Entre tanto, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie destacó que el estado se enfrenta a una crisis de salud pública sin precedentes y es imperativo hacer todo lo posible para proteger a los ciudadanos.

“Este sitio de prueba es importante para la salud y la seguridad de quienes residen Co-Op City, así como para los residentes de las comunidades vecinas, y será un gran beneficio para El Bronx. Muchas personas mayores residen aquí y se encuentran entre los más vulnerables a este terrible virus”, dijo Heastie.

Junto al gobernador Cuomo, además del presidente de la Asamblea Carl E. Heastie, participaron en el anuncio, el senador estatal Jamaal T. Bailey y el asambleísta Michael Benedetto.