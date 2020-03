La app con la voz de tu mamá que te recuerda no usar el teléfono mientras conduces

Con esta acción se motiva a los usuarios a invitar a sus amigos y familiares a grabar mensajes positivos para recordar a los demás de no usar su teléfono y mantener las manos al volante y así evitar accidentes trágicos

Pese a las innumerables campañas que se han realizado para dejar de hacer uso del teléfono celular mientras se conduce, aún existen personas que hacen caso omiso de las recomendaciones y conducen sus autos sin importar el riesgo que esto representa.

Incluso se han tomado medidas más drásticas como la implementación de multas o el retiro de la licencia de conducir si se es sorprendido con el teléfono en mano al momento de circular por las calles a bordo del vehículo.

Esta situación podría llegar a su fin gracias a una app desarrollada por Chevrolet, uno de los principales patrocinadores del hackathon, donde se lanzó un desafío a los hackers para que desarrollaran una solución personalizada para reducir las distracciones al volante.

Haciendo uso de la tecnología, los convocados desarrollaron una app llamada Call Me Out, y que ya está disponible en Android. Esta app utiliza el acelerómetro y GPS del teléfono para detectar cuando levantas tu smartphone mientras conduces a una velocidad superior a los 8 km/h.

Pero eso no es lo que hace única a la app Call Me Out, sino que una vez que detecta que has tomado el teléfono, emite mensajes grabados y personalizados por tus familiares y amigos quienes te recordarán lo peligroso que es usar el teléfono mientras conduces.

Alan Batey, presidente de GM North America y jefe de Global Chevrolet, comentó que, “Como padre de dos hijas, estoy profundamente consciente de todos los peligros que enfrentan mis hijos en el mundo diariamente. Es por eso que es tan importante que GM y Chevrolet ofrezcan tecnologías que nos ayuden a todos a ser mejores conductores”.

De acuerdo con el portal Motorpasion, la app cuenta con un marcador y te premia con puntos si no utilizas el teléfono mientras conduces.

