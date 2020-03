Tom Brady recibe el número 12 de Chris Godwin en Tampa Bay

El receptor de los Buccaneers lo cedió en respeto a su trayectoria

Hace unos días, Tom Brady acaparó la atención de la NFL y del deporte en general tras anunciar su salida de los Patriots de Nueva Inglaterra para llegar a los Buccaneers de Tampa Bay, lo cual despertó una serie de cuestionamientos respecto la llegada a su nuevo equipo, una de ellas, saber qué número portaría, y este martes se disipó esta incógnita.

A través de sus redes sociales, los filibusteros dieron a conocer la noticia de que el emblemático pasador, para muchos, el mejor de todos los tiempos en la NFL, mantendrá su tradicional número 12 con el que ha marcado toda una época en la historia de la Liga.

The answer you've been waiting for… Tom Brady: 1⃣2⃣ Chris Godwin: 1⃣4⃣ — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) March 31, 2020

Sin embargo, el cambio implicaba que el receptor Chris Godwin tuviera que ceder su jersey al legendario Brady, para ahora portar el 14. “Nuevo número, misma mentalidad”, escribió Godwin en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a los Buccaneers, Godwin habló con Brady vía telefónica poco antes de que se hiciera oficial su cambio a Tampa Bay y después hablaron de la posibilidad de cederle su número en la organización.

“Obvio, si él no hubiera querido o no le diera importancia, definitivamente me lo quedaba”, confesó el receptor nominado al Tazón de los Profesionales. “Creo que es un tema de respeto a todo lo que ha hecho, a sus logros y el tipo de trayectoria que ha construido por sí mismo”, agregó.

Te recomendamos:

Amplían la postemporada en la NFL