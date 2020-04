Aumentan las ventas de bicicletas y juegos de mesa en Florida por la cuarentena

Mucha gente aprovecha la orden de "quedarse en casa" para salir en bicicleta

La pandemia del coronavirus ha cerrado muchísimas tiendas y los negocios están estancados en el sur de la Florida. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga.

Ahora que hay tantísima gente en sus casas, las ventas de varios artículos han aumentado.

Según reportaba la estación Local 10 News de Miami, algunos centros comerciales como Target y Walmart se están quedando sin muchos juegos de mesa. Otro espectador compartió una fotografía del pasillo de Walmart en Coral Springs: estaba prácticamente vacío.

Te puede interesar: Los supermercados “drive-thru” agarran fuerza en Miami a medida que crecen los positivos de coronavirus

El Centro de Bicicletas de Miami Beach, que está abierto porque presta servicios a la policía y a los empleados de la ciudad, confirmó que han incrementado las reparaciones.

“Este es nuestro negocio familiar. Mi papá lo comenzó hace 43 años”, dijo el copropietario Alex Ruiz.

La tienda de la Quinta Calle en South Beach ha visto un flujo constante de clientes que desean arreglar bicicletas viejas que no han usado en meses.

“En algunos casos, las personas están locas por salir. Lo único que pueden hacer ahora es andar en bicicleta”, decía Ruiz.

Te puede interesar: Un vecino de un popular condominio de Miami da positivo en coronavirus: cientos podrían estar infectados

Pero andar en bicicleta no es solo por diversión.

The New York Times informó que hubo un aumento de ciclistas en la ciudad, en parte porque la gente quiere evitar las multitudes que todavía usan el transporte público.

Ruiz dice que en un Miami Beach densamente lleno, las bicicletas son el principal medio de transporte para muchos residentes.

Te puede interesar: El gobernador de Florida dice que las pruebas de coronavirus son gratis, pero una clínica de Miami cobra $150

“O vives y trabajas aquí y no necesitas un automóvil, o no puedes pagar un automóvil, o no puedes encontrar estacionamiento. Nos encanta servir a nuestros clientes. La gente tiene miedo, la gente está en pánico, no hay buenas noticias en ningún lado. Entonces, si podemos ayudar a darle una sonrisa a alguien y sacarlo en bicicleta y al aire libre, entonces estamos felices de hacerlo”.