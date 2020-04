Los deportistas que nos inspiran durante este impensable vacío deportivo

Nuestro equipo de redactores de deportes reflexiona sobre el impacto de la crisis del coronavirus

Los deportes de detuvieron en Estados Unidos casi en su totalidad entre el 11 y 12 de marzo, cuando las grandes ligas profesionales y las competencias colegiales fueron suspendidas o canceladas, mientras el resto de los deportes en otros países también iban entrando en receso obligado.

La crisis del nuevo coronavirus entra al mes de abril con un panorama que en Estados Unidos luce oscuro con predicciones oficiales que suenan terribles. En este contexto, los deportes son lo menos importante.

De todos modos, como aficionados -o periodistas- extrañamos los deportes, y la falta de ellos se sentirá cada vez más fuerte, pues está claro que la pandemia nos seguirá marginando de deportes por un buen rato.

A continuación, nuestro equipo de redactores de deportes ofrece sus opiniones sobre esta impensable coyuntura.

¿Qué te ha impactado más acerca del efecto de esta crisis en los deportes?

“Definitivamente la suspensión de la Champions League. Cuando pasó eso, dimensioné el problema de otra manera: el torneo que mueve más gente y más millones año con año tendría -sin duda- los recursos para hacer algo en caso de que se pudiera… y esta vez, no se pudo” – Carlos Millet

“Me impacta que todo esté detenido porque nunca habíamos pasado algo similar, que los torneos más importantes no se estén desarrollando, principalmente los de fútbol como la Champions, que generan mucho dinero. También que la afición esté viendo partidos del pasado como una manera de no extrañar los deportes” – Marysol González

“Sin duda la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es la máxima cita del deporte y afecta a miles de competidores de todo el mundo. Solo durante las Guerras Mundiales se vivió algo similar, cuando se cancelaron” – Jorge Hernández

“La falta de interés de los directivos para detener a tiempo todas las ligas y torneos. Las ligas de Europa, México y Estados Unidos se suspendieron muy tarde, sobre todo las de Europa, donde los casos se dispararon muy rápido” – Sandra Apolinar

“Es muy difícil trabajar en la fuente de deportes sin deportes, pero en lo personal valoras mucho el que siempre haya alguna competición que disfrutar, sin importar la disciplina. El mundo sin deportes es un lugar triste, pero no es lo más importante; primero está la salud de todos. El dicho de Juan Villoro cobra más sentido en este momento: ‘El fútbol es lo más importante de lo menos importante’, pero ahora se puede aplicar a los deportes en general” – Eduardo Ayala

“La mezquindad de organismos com el COI y ligas de fútbol como la mexicana y la argentina, que piensan más en cuándo se realizan o se reanudan eventos, que en la situación de emergencia mundial” – Roberto Vargas

“La decisión de la NBA de suspender su temporada la noche del 11 de marzo fue la activación de las sirenas de emergencia, pero el anuncio determinante solo unas horas después de que el torneo de baloncesto universitario (la “Locura de Marzo”) no se jugaría más me dejó estupefacto” – Ricardo López Juárez

¿Quién te ha inspirado más en los deportes durante esta crisis?

“Karl-Anthony Towns, jugador de los Timberwolves de Minnesota, habló del caso de su madre, que tuvo que ser inducida al coma por contraer el virus. Compartió su experiencia personal para crear una consciencia colectiva. Muy conmovedor” – Carlos Millet

“Los equipos de la Bundesliga, que aceptaron bajarse los sueldos, y Robert Lewandowski, que no es alemán, fue de los primeros que vi que empezaron a apoyar” – Marysol González

“Me pareció sumamente admirable lo que hizo Drew Brees de los New Orleans Saints, quien rompió otro récord, uno fuera del campo: el de la mayor donación hasta el momento por un solo deportista, ya que aportó $5 millones de dólares al estado de Louisiana para ofrecer 10,000 comidas diarias a gente que lo necesite. Me sorprendió que su ayuda equivale al 20% de su salario anual, es decir, a casi dos meses y medio de su trabajo” – Jorge Hernández

“Me inspiró que Roman Abramovich y su Chelsea de la Liga Premier pusieran su hotel para que el personal de salud descansara y no tuviera que hacer el trayecto a sus casas y que todo corriera por cuenta del magnate” – Sandra Apolinar

“Que equipos de la NBA y otros como el Manchester United se comprometen con sus empleados para pagarles el tiempo que dure la cuarentena, porque finalmente el hambre mata más que el coronavirus”- Eduardo Ayala

“La solidaridad mostrada por las ligas profesionales estadounidenses para apoyar a los empleados sin pago fijo en arenas, estadios etc. Un gesto imposible de imaginar en México, por ejemplo” – Roberto Vargas

“Los miles y miles de héroes anónimos de los deportes que silenciosamente ayudan a alguien en esta crisis. Entre los famosos, Zion Williamson, jugador novato de los Pelicans de la NBA, quien ofreció de inmediato cubrir los salarios de todos los empleados de la arena de Nueva Orleáns que se iban a quedar sin ingresos. Para ser un muchacho de 19 años, su gesto fue de gente mayor”- Ricardo López Juárez

¿Qué iniciativa te gustaría ver en las siguientes semanas?

“Me gustaría (y espero) ver una iniciativa global en la que no se hable de la urgencia de volver a competir, sino de volver a vivir con normalidad; creo que la situación lo amerita. Quitarle importancia a las fechas que no se cumplieron, patrocinios millonarios, derechos de TV, ligas sin campeones… Al final, eso no tiene la menor importancia para la inmensa mayoría de nosotros y los clubes y entidades deportivas deben ser más empáticas con eso. Es una oportunidad única para revalorar la vida. El fútbol (y el deporte en general) volverá cuando tenga que volver” – Carlos Millet

“Yo creo que FIFA podría hacer alguna colecta con jugadores como Messi y Ronaldo, verlos juntos luchando por ayudar a la humanidad impactaría mucho” – Marysol González

“Me gustaría ver, de entrada, la unión de acérrimos rivales en pro de la lucha para combatir la pandemia, como el Real Madrid y Barcelona; Messi y Cristiano; River y Boca; Warriors y Cavs, etc. Pero al final me gustaría aún más ver la unión de todos los equipos de una liga de fútbol, de todas las ligas de un continente, de las ligas del mundo entero y sumar también a los demás deportes para enfrentar esta lucha. Si la pandemia aplazó todos los deportes, me gustaría ver que todos los deportes se unieran para darle pelea” – Jorge Hernández

“Específicamente en México me gustaría que los futbolistas hicieran donativos para adultos mayores que trabajan en el metro o barren las calles. Ellos ganan muy poco y algunos siguen trabajando y nadie ha dicho nada sobre su labor o alzado la voz para apoyarlos” – Sandra Apolinar

“Apoyar a la gente que vive del deporte, pero la gente que vive al día: trabajadores del estadio, staff, ayudantes, la gente que no puede ponerse en cuarentena en su castillo en Madeira (Portugal)” – Eduardo Ayala

“Que en México equipos, liga, jugadores, mostraran algo de la empatía y solidaridad de los atletas estadounidenses con los más necesitados” – Roberto Vargas

“Que cuando los deportes se reanuden y el mundo, ojalá, vuelva a la normalidad, las mayores estrellas de los deportes y los equipos más influyentes hagan una seria inversión de distintos recursos para resaltar la importancia de la solidaridad entre los seres humanos y el respeto a nuestro planeta” – Ricardo López Juárez