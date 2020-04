Indocumentados no deben tener miedo de ir hospitales de NYC si se enferman con el coronavirus

En los hospitales de la Ciudad, desde que se declaró la emergencia por el COVID-19, se proporciona atención sin importar el estatus migratorio y capacidad de pago

La epidemia del coronavirus ha sido una “gran tragedia” para el jornalero guatemalteco “Dionisio Guerra”, de 45 años: la construcción en la cual trabajaba como recolector de escombros fue paralizada, por ser indocumentado no contará con ninguna ayuda económica del gobierno y desde hace tres días se siente muy enfermo.

“Como se dicen tantas cosas, yo no he querido ir a un Hospital. Tengo todos los síntomas que dicen en la televisión. La fiebre que tuve anoche pensaba que me quemaba las orejas. Pero he preferido esconderme en la habitación que rento, sin decirle nada a la casera, pero manteniéndome lejos. A mi pareja no la he podido ver, porque no la quiero contagiar. Prefiero no ir a un hospital”, confiesa el inmigrante.

Dionisio, quien vive en un pequeño anexo de una casa en Corona, Queens, presume que está contagiado con el COVID-19.

El inmigrante sabe que no le van a negar la atención en ningún centro de salud, pero teme que en medio de esta situación, en donde ni siquiera sabe cuándo va empezar a trabajar, tenga que además asumir una deuda con ‘billes’ por gastos médicos.

“Apenas tengo para comer. Prefiero refugiarme en mi Dios. Y esperar que esto se me pase, como se le pasa a la mayoría. Lo que he hecho es rezar día y noche, además de tomar pastillas para sentirme mejor. Yo sé que estaré bien sin necesidad de ir al doctor. Además entiendo que las emergencias están repletas de gente”, confesó el obrero de construcción centroamericano.

Como Dionisio, miles de inmigrantes indocumentados viven una tormenta personal, en un momento en el cual, además de no poder salir a trabajar, tienen el dilema de acudir o no a centros de atención médica, ante supuestos síntomas del coronavirus.

Reiteran que no importa el estatus migratorio

Carmen Boom, vocera de NYC Health + Hospitals, la agencia de la Ciudad que administra 11 hospitales y más de 70 centros comunitarios de salud, reitera que desde que se declaró la emergencia por el COVID-19, “se comprometen más que nunca a proporcionar atención médica integral, de alta calidad, sin importar el status migratorio y la capacidad de pago”.

Se estima que el 70% de los pacientes de esta red de atención a la salud, que es la más grande del país, es de bajos ingresos, no tienen seguro o son indocumentados.

La Ciudad de Nueva York cuenta con una orden ejecutiva, para que todos tengan acceso gratis a los servicios disponibles que ofrecen algunas agencias de la ciudad en medio de la emergencia, sin que se le pregunte sobre su estatus migratorio. Se garantiza que tampoco se comparte su información.

NYC Care refuerza las televisitas

Desde el año pasado, miles de personas pueden solicitar un nuevo plan llamado ‘NYC Care’ que garantiza la atención médica a los neoyorquinos sin seguro médico, incluidos los indocumentados.

Durante la crisis de COVID-19, el plan NYC Care sigue ofreciendo a sus miembros acceso a atención médica primaria y especializada, pero ante las reglas de limitar el contacto social, se han reforzado en las últimas semanas los programas de televisitas, aunque continúan sin ningún cambio los beneficios de farmacia

“El centro de atención telefónica de NYC Care sigue en funcionamiento y nuestros agentes están tomando la información de las personas que llaman por primera vez, para devolverle la llamada e inscribirlos formalmente en el programa, una vez que nuestras operaciones vuelvan a la normalidad”, explicó Boom.

El programa de acceso a cuidado de la salud NYC Care, propiciado por la Alcaldía desde agosto pasado y ofrecido a través de la red de hospitales y clínicas públicas de la Ciudad, se lanzó en Brooklyn y Staten Island el pasado enero.

El plan en su primera etapa, en El Bronx, alcanzó la meta de 10,000 inscripciones dos meses antes de lo previsto. La Ciudad espera cubrir los cinco condados, a fines de 2020.

El doctor Mitchell Katz, presidente y CEO de NYC Health + Hospitals, ha explicado que “ya hemos visto que NYC Care, cubre una necesidad importante para los neoyorquinos que no tienen o no son elegibles para un seguro de salud. Nos complace en seguir ampliando el acceso a la atención primaria para las personas en Brooklyn y Staten Island ”.

Tengo síntomas: ¿Qué hago?

NYC Health + Hospitals, a medida que más neoyorquinos muestran síntomas del coronavirus, ofrece en su portal web una guía para aquellos que piensan que han estado expuestos: