Agridulce felicitación de Mayrín Villanueva a su hija en medio del coronavirus y una celebración frustrada

Por ti mi nena hermosa!! Mi Graduada , por que se lo triste y frustrante que es no poder reír en tu Prepa , por que se lo difícil que es no terminar un ciclo tan importante , tan esperado, pero todas estas difíciles batallas nos van dejando huella , nos marcan y fortalecen,un beso y abrazo grande a todos los graduados 2020!! Y que este mal momento sea pasajero !! ❤️ sabes que te amo!!