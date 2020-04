Chucho Ramírez dio sus razones para no llevar a Chicharito al Mundial Sub 17

El delantero no pudo ser campeón del mundo en Perú 2005

Jesús Ramírez, quien fue el técnico que dirigió a la Selección Mexicana Sub 17 que ganó el Mundial de la categoría en Perú 2005, expuso los argumentos por los que en ese momento descartó a Javier ‘Chicharito’ Hernández, para formar parteo del tricolor juvenil.

En una entrevista para ESPN, el ahora director deportivo de los Pumas, reconoció que había mejores con mejor nivel en aquel entonces.

“En esos momentos se tienen que tomar decisiones. La competencia interna era bastante complicada, porque estaban Giovani, Vela, ‘Chicharito’ y Ever Guzmán y Ever terminó siendo el subcampeón de goleo del Mundial”, señaló Ramírez.

¡SIN ARREPENTIMIENTOS! 🙅‍♂ Chucho Ramírez explica el por qué NO convocó a Chicharito en el Mundial de 2005. 🤯https://t.co/sv2ShJXIZF pic.twitter.com/PtGFDjAJsm — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 8, 2020

De igual forma, dejó claro que sus decisiones siempre fueron apegadas al nivel de cada futbolista, pues para el Mundial Sub 20, cambió de decisión.

“Eliges jugadores de diferentes características para poder completar el plantel y poderle dar movilidad. En este caso, en ese momento decidí no llevar a Javier, pero sí lo llevé al Mundial Sub 20 y Ever Guzmán ya no fue. A veces los procesos son diferentes; le tocó ir a uno y al otro no. Lo he escuchado que a veces dice que fue muy difícil, muy duro quedar fuera, pero el siguiente Mundial lo jugó y yo lo llevé. Así es esto, hay que tomar decisiones. Creo que para ambos el proceso ha sido bueno”, concluyó “Chucho” Ramírez.