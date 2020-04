“Chucky” Lozano, Marco Fabián, Charlyn Corral y otras figuras del fútbol se unen para cantar “Cielito Lindo”

View this post on Instagram

🎵“Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones…” 🎶 . La mejor manera de estar unidos es quedándonos en casa, ¡juntos vamos a salir de ésta! Nada es más fuerte que los mexicanos apoyándonos, demostremos el #MEXICANPOWER 🇲🇽💪 . . #México #QuédateEnCasa #StayAtHome #Futbol #Unidos