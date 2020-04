El COVID-19 discrimina

Nueva York está paralizada durante la pandemia en curso de coronavirus, sin embargo, no todos los residentes están atentos a la guía de expertos locales, estatales y nacionales de salud pública para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus 2019 (“COVID-19”).

La semana pasada, aparecieron fotos de un grupo de pasajeros abarrotados en el tren No 2 durante la hora pico de las 6 p.m. Si bien algunos de los viajeros usaban máscaras, era inevitable que los extraños mantuvieran un distanciamiento social adecuado porque para estos viajeros, era el único medio de transporte viable para asistir a los empleos que les exigen estar físicamente allí. Usted podría preguntarse, leyendo esto desde la seguridad y comodidad de su hogar, por qué razón habría tales imágenes de neoyorquinos incapaces de emular su ejemplo de quedarse en casa.

En Manhattan, la comunidad más afectada es Washington Heights y las comunidades vecinas. En El Bronx, las más afectados por el virus son las comunidades del Sur de El Bronx y las del corredor oeste de la Grand Concourse, como Fordham Heights, Highbridge, Mt. Eden, Morris Heights, University Heights y Mt. Hope. Los residentes en el Oeste de El Bronx se encuentran entre los más afectados en la ciudad. En Brooklyn, el virus ha afectado las áreas de Brighton Beach y Manhattan Beach, Gravesend, Sheepshead Bay, etc., y ha impactado con fuerza en Queens, particularmente en vecindarios minoritarios como Woodside, Jackson Heights, Elmhurst, East Elmhurst y Corona. Según un informe publicado la semana pasada que detalla las muertes en la ciudad de Nueva York por raza y etnia, los latinos representan el 29 por ciento de la comunidad, pero representan el 34 por ciento de las muertes relacionadas con COVID-19. Del mismo modo, los afroamericanos representan el 22 por ciento de la población de la ciudad, pero representan más del 28 por ciento de las muertes por COVID-19. Las diferencias notables en comparación con las poblaciones blancas y asiáticas, que representan el 32 y el 14 por ciento de la comunidad respectivamente, es que el virus no está afectando a estos grupos casi a las mismas tasas.

El sistema está roto y es una cuestión de equidad y desequilibrio que aún afecta desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas y latinas. La Oficina de Estadísticas Laborales de los EEUU muestra que, entre los trabajadores afroamericanos y latinos, ambos grupos en números totales (Miles) y en porcentaje tienen menos capacidad de trabajar desde casa en comparación con sus pares blancos y no hispanos y latinos. Parte de esta dinámica es el resultado de la ocupación. Pero no se trata simplemente de FTE versus no FTE versus exento. Para las familias y comunidades minoritarias más afectadas por COVID-19, estos acrónimos y categorías no son el punto.

El punto es que los neoyorquinos afroamericanos y latinos trabajan en “trabajos esenciales” que no siempre garantizan beneficios tales como un seguro de salud sólido, licencia familiar y por enfermedad pagadas, contribuciones de pensión o varios vehículos de ahorro financiero exentos de impuestos. Estos trabajos apenas pagan el salario mínimo o no pueden garantizar suficientes horas semanales o mensuales para mantener a una persona, no digamos a una familia. Y son estas realidades las que continúan afianzando y agravando las disparidades de salud, los empleos con salarios bajos y las tasas más altas de desempleo en tiempos de estrés económico que una vez más se están llevando a la vanguardia de la conciencia de Estados Unidos en medio de la actual emergencia de salud pública.

Abril es el Mes Nacional de la Salud de las Minorías y, en circunstancias normales, esta sería la época del año en que creamos conciencia sobre los problemas de salud que persisten y perjudican a nuestras comunidades minoritarias y sensibilizamos sobre las medidas y prácticas preventivas para disminuir la cronicidad y compartir el diálogo y llevarlo a otro nivel. Los afroamericanos y los latinos están constantemente en mayor riesgo de sufrir problemas de salud, tanto ambientales como hereditarios, que tienen efectos perjudiciales en la calidad de vida. Los latinos tienen 1.7 veces más probabilidades de ser diagnosticados con diabetes que los adultos blancos no hispanos y desafortunadamente eso significa un mayor riesgo de enfermedad renal en etapa terminal como resultado de la diabetes y una tasa de mortalidad ajustada entre hombres y mujeres más alta que en comparación con los blancos no hispánicos.

Además de las implicaciones para la salud, hay mayores impactos económicos que se detallaron recientemente en un informe del Center for American Progress que aborda la desigualdad racial y el impacto que el COVID-19 está teniendo en las comunidades de color. Muchas minorías trabajan en profesiones que no necesariamente conducen al teletrabajo. De acuerdo con un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, que detalla las características de la fuerza laboral por raza y etnia (2018), los hombres afroamericanos y latinos tienen más probabilidades que los hombres blancos y asiáticos de trabajar en industrias como el transporte y las ocupaciones de traslado de materiales. Además, el 28 por ciento de los hombres latinos empleados trabajan en recursos naturales, construcción y otras ocupaciones de mantenimiento, en comparación con los hombres blancos. Como resultado directo del coronavirus, estos trabajadores se están infectando por el virus a tasas más altas y están siendo despedidos a tasas más altas en todo el país.

Los datos publicados por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York muestran que los afroamericanos y latinos tienen la mayor mortalidad según las muertes ajustadas por edad. Sin embargo, los informes recientes y ahora los datos cuantitativos que se recopilan indican que el virus está afectando a las minorías en grados mucho mayores y tiene un impacto inmediato en lo que solo puede describirse como un estado ya frágil del empleo, la salud y el logro general de los afroamericanos y latinos aquí en Estados Unidos. Esto no es solo un problema en la ciudad de Nueva York. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, en su más reciente Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad sobre su inspección de 14 estados (incluido Nueva York), el porcentaje total de residentes afroamericanos fue del 18 por ciento, pero entre el número total de pacientes hospitalizados con COVID-19, 33 por ciento eran residentes afroamericanos.

Incluso a partir de la recopilación de datos preliminares, parece que las comunidades minoritarias, particularmente los afroamericanos y los latinos se ven desproporcionadamente afectados por el COVID-19, muchos de los cuales tienen condiciones médicas subyacentes y afecciones metabólicas, como enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus y otras enfermedades cardiovasculares subyacentes.

Superar el COVID-19 requiere los esfuerzos de cada uno de nosotros, de todas las comunidades, trabajando juntos para detener la propagación de este virus mortal y ayudar a salvar vidas. Hago un llamado a los residentes de Harlem, East Harlem, El Bronx y Washington Heights y a todos los constituyentes del distrito congresual 13 de Nueva York a prestar atención a las instrucciones y pautas establecidas por los funcionarios de salud pública para limitar la propagación de la enfermedad, practicar el distanciamiento social y quedarse en casa para mantenerse saludable y ayudar a salvar vidas. Todo está en juego: nuestras vidas y la estabilidad y recuperación de nuestras comunidades. Estos son tiempos sin precedentes para nuestras comunidades, nuestra nación y el mundo y requerirá que cada uno de nosotros haga su parte para ayudar a salvar vidas.

-Adriano Espaillat es congresista por el Distrito 13 de Nueva York