Amaury Vergara no quiere de regreso a Higuera en Chivas y prefiere a Matías Almeyda

A pesar de que ya no forman parte del equipo, Matías Almeyda y José Luis Higuera siguen siendo parte del entorno de Chivas por sus declaraciones y por lo problemas que surgieron durante su estancia en Guadalajara.

Higuera es señalado como el culpable de la salida de Matías en el verano de 2018 y ambos confirmaron que tuvieron diferencias que al final resultaron insostenibles, lo cual dejó enojada a la afición que no quería que el pastor abandonara al equipo.

Tras tantos dimes y diretes, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, habló para TUDN sobre la rivalidad de sus excolaboradores y a pregunta expresa sobre a quién prefiere de regreso en su organización respondió sin titubear que al entrenador.

“Definitivamente a Matías. Es una persona que le dio unos gustos increíbles a Chivas como director técnico. Se merece el honor que se ganó y definitivamente es alguien con el que siempre vamos a tener las puertas abiertas. Toda persona que le haya dado grandes alegrías a este equipo tiene las puertas abiertas para regresar”, apuntó el directivo.

¿Matías o Higuera?@FJG_TD platicó con @Amauryvz en una charla imperdible 🔥

📆Lunes 13

⏰10:00 am 🇲🇽 | 11:00 am ET 🇺🇸

📲FB YT: TUDN

💻https://t.co/krExpcdxdV #AmauryEnVersus pic.twitter.com/48GjzGXUEY

— TUDN MEX (@TUDNMEX) April 13, 2020