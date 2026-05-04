Descubren centro de drogas cerca del Yankee Stadium: cocaína, marihuana y miles de dólares en residencia de El Bronx

La Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York y la DEA anunciaron la incautación de un importante alijo de drogas en El Bronx, a pocas cuadras del Yankee Stadium, como parte de una operación que llevó al arresto de dos hombres.

Durante un registro autorizado por un tribunal en el apartamento 2 del número 69 de la calle 164 Oeste, agentes descubrieron aproximadamente 2.5 kilogramos de cocaína, ketamina y MDMA, unas 30 libras de hongos de psilocibina y más de 100 libras de marihuana, además de $85,000 dólares en efectivo.

Los acusados, Eduardo Ramírez Salinas y Jonathan Franco, fueron detenidos bajo cargos iniciales de posesión criminal de sustancias controladas en primer y tercer grado, y se esperan cargos adicionales.

Franco tiene una fianza de $25,000 dólares, mientras que Salinas quedó libre bajo supervisión.

Las autoridades indicaron que los acusados habían convertido la vivienda en un centro de almacenamiento y distribución de drogas. Los investigadores encontraron marihuana y hongos de psilocibina a simple vista, mientras que grandes cantidades de cocaína, ketamina y MDMA (éxtasis) estaban ocultas en armarios y en una oficina dentro del apartamento.

Los $85,000 dólares en efectivo fueron hallados apilados sobre un escritorio junto a una máquina contadora de billetes.

“Es alarmante”

Bridget Brennan, fiscal especial de narcóticos de Nueva York, expresó: “Es alarmante recuperar decenas de miles de dólares en cocaína, ketamina y otras drogas ilegales en un barrio residencial cercano al Yankee Stadium. Seguiremos trabajando para frenar el flujo de narcóticos peligrosos hacia nuestras comunidades”.

Christopher Roberts, agente especial a cargo de la DEA en Nueva York, señaló que la operación desmanteló otra red de polidroga que operaba en la zona, mientras que la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, subrayó que este tipo de redes no tienen cabida en la ciudad.

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