¿Superalimento o riesgo? 3 errores comunes que debes evitar al comer huevo

El huevo es un alimento rico en proteínas, versátil y fácil de preparar. Aunque su preparación no tiene mayor grado de dificultad, hay 3 errores comunes que pasan inadvertidos en nuestra cocina y mucho tienen que ver con cómo los manejamos y cocinamos.

Los estudios y expertos coinciden en que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen por ser proteína de altísima calidad, por lo que es un alimento clave para combatir la sarcopenia (pérdida de masa muscular).

Además, es rico en colina, un compuesto esencial para mantener la mente ágil, y en luteína y zeaxantina, dos compuestos protectores vitales para la salud visual.

Sin embargo, hay tres errores críticos al cocinar huevo que pueden convertir a este aliado en un enemigo, especialmente para adultos mayores de 55 años, según el canal Doctor Luis Manochi.

El error mortal: huevos crudos o poco cocidos

Un hábito que suele pasarse por alto es no estar atento a la cocción correcta de los huevos, ya que puede ser peligroso por dos razones científicas fundamentales:

Primero, el riesgo de Salmonela. Esta bacteria puede estar dentro del huevo. En adultos mayores, una infección puede derivar en deshidratación severa, falla renal o sepsis. La salmonela solo muere al alcanzar los 71 °C.

Otro factor es el Bloqueo de Nutrientes (Avidina). Sobre todo la clara cruda contiene una proteína llamada avidina que se une a la biotina (vitamina B7) e impide su absorción. Esto provoca caída de cabello, dermatitis y fatiga.

Para evitar estos riesgos, lo ideal es cocinar siempre el huevo hasta que la clara esté sólida y blanca. Si deseas yemas líquidas, utiliza únicamente huevos pasteurizados.

El aceite incorrecto

Los bordes marrones son una señal de oxidación. Crédito: Lilgrapher | STXfilms

Recordemos que los aceites vegetales refinados (girasol, maíz, soja o canola) avivan el “fuego invisible”. Estos aceites son ricos en Omega-6 y estructuralmente frágiles. Al calentarse, se oxidan y liberan aldehídos, compuestos tóxicos que dañan las arterias y promueven la aterosclerosis.

Una acción sencilla para evitar riesgos es usar aceite de oliva virgen extra, aceite de aguacate o mantequilla clarificada (Ghee) y cocinar a fuego medio-bajo. Si los bordes del huevo están marrones y crujientes, hubo oxidación.

La combinación tóxica

Aunque es un clásico comer huevos con tocino, salchichas o jamones, esta combinación es una de las más riesgosas para la salud cardiovascular por tres puntos clave:

Exceso de grasas saturadas oxidadas: al freírse a altas temperaturas, generan inflamación sistémica .

al freírse a altas temperaturas, generan . Sodio en exceso: un riesgo directo de hipertensión para riñones y arterias que ya no filtran con la misma eficiencia.

un riesgo directo de para riñones y arterias que ya no filtran con la misma eficiencia. Nitratos y Nitritos: conservantes que, al calentarse, se transforman en nitrosaminas, potentes agentes vinculados al cáncer colorrectal.

Para un desayuno delicioso, puedes incorporar aguacate (grasas saludables), espinacas (vitamina K y magnesio) o tomates (licopeno que protege el corazón).

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