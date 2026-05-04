Lagos de Nueva York entre los más “llenos de serpientes” en EE.UU.

Una cadena de lagos en el norte del estado de Nueva York ha captado la atención a nivel nacional tras ser incluida en un listado que identifica los cuerpos de agua con mayor presencia de serpientes en Estados Unidos. Aunque la noticia puede generar alarma, especialistas aseguran que la realidad es menos preocupante de lo que parece.

Se trata de los Lagos Saranac, un sistema interconectado de lagos que incluye Upper, Middle y Lower Saranac Lake, ubicados cerca del poblado de Lago Saranac, en la región de los Adirondacks. De acuerdo con un informe difundido por Fox 5, estos lagos se encuentran entre los 5 cuerpos de agua con mayor presencia de serpientes en todo el país.

Un ecosistema ideal para reptiles

La razón detrás de esta clasificación está en las características naturales del área. Los Lagos Saranac combinan agua dulce, abundante vegetación en las orillas y una rica biodiversidad, lo que crea un entorno propicio para que diversas especies de serpientes prosperen.

Entre las más comunes se encuentra la serpiente de agua del norte, una especie no venenosa ampliamente distribuida en el noreste de EE.UU. Este reptil suele habitar cerca de lagos, ríos y humedales, donde encuentra alimento como peces y anfibios.

De acuerdo con el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC), las serpientes en Nueva York dependen de estos ecosistemas acuáticos para sobrevivir, ya que les ofrecen refugio, temperatura adecuada y acceso constante a presas.

¿Por qué las serpientes eligen estos lugares?

Los expertos coinciden en que las serpientes no aparecen al azar en estos entornos. Su presencia responde a factores muy específicos: disponibilidad de alimento, espacios para esconderse y condiciones térmicas favorables.

Durante los meses cálidos, estos reptiles se vuelven más activos, lo que incrementa la probabilidad de que sean vistos por visitantes o residentes. Sin embargo, su comportamiento sigue siendo mayormente evasivo.

“Las serpientes prefieren evitar el contacto con humanos”, señalan guías del DEC. “Solo reaccionan si se sienten amenazadas o acorraladas”.

El ranking de aguas con más serpientes en EE.UU.

El reporte no se limita a Nueva York. También identifica otros 4 destinos donde las condiciones naturales favorecen altas poblaciones de serpientes. En su mayoría, estos lugares comparten características como aguas lentas, humedales y abundante vegetación.

Los especialista indican que, contrario a lo que las personas piensan, el ver serpientes en los lagos es una excelente señal para los ecosistemas. (Foto: Shutterstock)

Los 5 cuerpos de agua destacados son:

1) Lagos Saranac, Nueva York

2) Door County, Wisconsin

3) Río Mississippi, Minnesota

4) Río Huron, Michigan

5) Lago Sebago, Maine

Estos destinos no son peligrosos por definición, pero sí albergan ecosistemas donde las serpientes forman parte importante del equilibrio natural.

¿Qué especies hay en Nueva York?

El estado de Nueva York alberga un total de 17 especies de serpientes. La mayoría no representa ningún riesgo para las personas. Entre las más comunes se encuentran:

* La serpiente de agua del norte

* La serpiente de liga común

* La serpiente rata negra

* La serpiente de leche

* La serpiente hocicuda

También existen 3 especies venenosas, aunque son poco frecuentes: la serpiente de cascabel de madera, la copperhead y la massasauga oriental. Los encuentros con estos reptiles son raros, especialmente en zonas concurridas.

A pesar del impacto que puede generar el término “aguas llenas de serpientes”, los especialistas insisten en que no hay razón para el pánico. La gran mayoría de las especies presentes en estos lagos son inofensivas para los humanos.

Además, las serpientes desempeñan un papel clave en el ecosistema, ayudando a controlar poblaciones de roedores y otros animales.

Para quienes visitan estos lugares, las recomendaciones son simples: mantenerse atentos cerca de la orilla, evitar introducir las manos en zonas con vegetación densa y respetar la fauna silvestre.

Mayor actividad en verano

Con la llegada del verano, se espera que la actividad de serpientes aumente en los lagos. Las temperaturas más altas favorecen su movilidad y su búsqueda de alimento.

Sin embargo, este incremento también coincide con una mayor presencia de turistas, lo que hace más probable que se produzcan avistamientos.

Las autoridades recuerdan que observar serpientes en su hábitat natural no es necesariamente una señal de peligro, sino un indicador de un ecosistema saludable.

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