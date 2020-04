Trump avanza plan para abrir el país “incluso antes de lo previsto” y responde a reto de gobernadores

Donald Trump reaccionó este lunes a las críticas sobre su gestión de la crisis y a los planes de varios gobernadores de crear un bloque de estados para marcar el rumbo de la vuelta paulatina a la normalidad. El presidente quiso dejar claro su cargo al frente del país y reclamó su autoridad para levantar las restricciones federales. Mañana, según avanzó, presentará al equipo económico que trazará la ruta de la llamada “reapertura” del país.

El mandatario llegó a la sesión informativa de este lunes con un video editado con frases que supuestamente aplaudían su gestión durante la pandemia del coronavirus. Cuando los reporteros en la sala empezaron a hacerles preguntas, un notablemente irritado Donald Trump insistió en que las críticas a su Administración no han sido justas y en que el había echo frente al nuevo brote de manera efectiva. “Todo lo que hicimos fue correcto“, trató de resumir el presidente.

Paradójicamente, uno de los hechos que más ha dejado el descubierto el cuestionado apoyo a su gestión de la crisis se anunció este mismo lunes. Los gobernadores demócratas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware y Rhode Island se reunieron para abordar cómo podrían volver a la cotidianeidad.

Este bloque de estados ha sido visto como un desafío a las directrices de la Casa Blanca. Trump tuiteó que la decisión de abrir el país le correspondía exclusivamente a él. En la conferencia de prensa de la tarde de este lunes, fue más allá y declaró su control absoluto sobre el país. “Si eres presidente de Estados Unidos, tú autoridad es total”, dijo en un intento de reafirmar que es el quien está al mando.

Donald Trump mostró su intención de dejar que los gobernadores hagan su trabajo y de seguir estableciendo conexiones fluidas entre los gobiernos estatales y el federal pero hizo hincapié en que “los gobernadores no pueden hacer nada sin la aprobación del presidente“. “Podemos dar una explicación legal, si quieres”, dijo el republicano a un reportero que le preguntó en qué se basaba para reclamar su “autoridad total”. No obstante, se fue sin ofrecer respuesta alguna.

TRUMP: "The federal government has absolute power. It has the power. As to whether or not I'll use that power — we'll see … I have an absolute right." pic.twitter.com/76wPDK1GPe

— Aaron Rupar (@atrupar) April 13, 2020