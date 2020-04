El distanciamiento social estaría ayudando a aplanar la curva de contagios de coronavirus en L.A.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles compartió un estudio que demuestra que el distanciamiento social ha detenido la propagación del coronavirus en el condado.

En el vídeo publicado en la cuenta de Twitter del departamento participan la directora de Servicios de Salud, Dra. Christina Ghaly; la directora de Salud Pública, Dra. Barbara Ferrer; y Dr. Roger Lewis del Harbor-UCLA Medical Center.

En su intervención la doctora Christina Ghaly afirma que el departamento usó los datos del departamento y del sistema de salud público y privado del condado de Los Ángeles para modelar el estudio.

A recent study confirms that physical distancing is working and helping to flatten the curve of the #COVID19 pandemic in LA County. pic.twitter.com/JKZh8m3j0I

Por su parte, el Dr. Lewis afirmó que las medidas tomadas hasta ahora han sido efectivas. “Los resultados del modelo muestran que el distanciamiento ha disminuido la propagación del virus en el condado”, expresó.

La noticia podría ser un alivio para los planes de reactivación económica que está en discusión actualmente entre le gobernador del estado de California Gavin Newsom y otros mandatarios regionales de la costa oeste.

Today, Governor @GavinNewsom, @OregonGovBrown & @GovInslee announced an agreement on a shared vision for reopening their economies and controlling COVID-19 into the future. #StayHomeSaveLives https://t.co/Uzl6SPw2Rb

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 13, 2020