¡Guerra en redes sociales! Terence Crawford manda callar a Keith Thurman y Jermell Charlo

El boxeador estadounidense pidió a sus fans que oren por todos aquellos que se atreven a retarlo

Los retos entre Terence Crawford en contra de Jermell Charlo y Keith Thurman se pusieron muy calientes, luego que intercambiaron varios mensajes agresivos a través de redes sociales.

Crawford publicó que les pedía a sus fans que oraran por todos aquellos que se atreven a jugar con su nombre y mencionarlo como una oportunidad para hacerse fama, por lo que los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

Pray for those who play with me. Good night!!! — Terence Crawford (@terencecrawford) April 14, 2020

El campeón mundial welter de la OMB se peleó primero con Charlo, quien le respondió al estadounidense que un pleito entre ambos sería una gran pelea, pero que no pensara que sería fácil, pues a veces no todo resulta tan sencillo cuando se está en el ring.

You know what it is, imma let you make it, i think you a cool fight but don’t bite off more than you can chew.. LIONSONLY DIFFERENT.. & HONESTLY I PERSONALLY BELIEVE YOU CAN NOT FUCK WITH EJ.. 🤷🏾‍♂️ RT @terencecrawford: @TwinCharlo keep my name out yo mouth — JERMELL CHARLO (@TwinCharlo) April 14, 2020

@TwinCharlo keep my name out yo mouth — Terence Crawford (@terencecrawford) April 14, 2020

Para finalizar el pleito en redes sociales, Crawford envió un claro mensaje a Keith Thurman y le pidió no hacerse publicidad con él, pues en el momento que decidieran pelear, seguro encontraría la salida para no hacerlo.