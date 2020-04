La única ocasión en la que Gabriel Soto abandonó una entrevista

El actor siempre se ha caracterizado por ser profesional en sus citas, sin embargo por esto perdió la cabeza

Gabriel Soto es uno de los actores más polémicos del espectáculo, y es que luego de que firmó su divorcio con Geraldine Bazán entre un gran escándalo su historia de amor con Irina Baeva fue sumamente comentada.

Y si bien el actor y la actriz rusa han pasado por varios problemas, lo cierto es que ahora son una sólida pareja que se convirtió en la favorita de muchos. Sin embargo no falta quienes les recuerdan el problema en el que inició su romance.

La situación ha perseguido a Soto en varias de sus entrevistas y si bien el actor ya está acostumbrado hubo una ocasión en la que tuvo que abandonar una entrevista debido a que sintió que los comentarios de los presentadores eran muy hostiles.

Se trató de el programa de Lili Estefan y Raúl de Molina, El Gordo y la Flaca, y es que el actor compartió que esta ha sido la única ocasión en la que ha tenido que recurrir a esto. Según lo que explicó posteriormente en su Instagram la introducción que se le dio en el programa fue una especie de ataque.

“La introducción de los conductores la sentí hostil (…) Me presenté en el programa para hablar de mí obra de teatro, no de mi vida persona; si me hubieran preguntando yo no tengo problema en hablar de eso, simplemente no puedes recibir a un invitado de esa manera”, aseguró.

Luego de escuchar la introducción Soto decidió abandonar el set y decidió abandonar la entrevista. Al respecto los presentadores comentaron que no era su intención ofender al actor y su pareja, sin embargo no cambiaron su postura de que solo estaban comentando la situación de su divorcio.