Terrible dilema familiar en Nueva York: suspenden quimioterapia a niño con cáncer cerebral tras contagio de COVID-19

Jennifer Ferruzzi, madre residente en Saint James (Long Island), está enfrentando el terrible dilema de que su hijo de 4 años, quien está luchando contra el cáncer cerebral, no puede obtener la quimioterapia que necesita porque ha sido contagiado en su propia casa con COVID-19.

News 12 habló con Ferruzzi por Skype, quien dijo que su familia contrajo el coronavirus, lo que ha evitado que su hijo Matteo reciba la atención médica que necesita para el cáncer que padece.

Matteo fue llevado de urgencia al Cohen’s Children’s Hospital, en Queens, cuando comenzó a sentirse enfermo y desarrolló síntomas, incluido el cruce de los ojos. Se descubrió que tenía un tumor cerebral maligno inoperable.

Fue sometido a una cirugía de emergencia para aliviar la presión sobre su cerebro, y luego enviado a casa para recuperarse antes de que pudiera comenzar la quimioterapia que requiere. Pero fue entonces cuando Ferruzzi contrajo COVID-19 y tuvo que ponerse en cuarentena. Luego Matteo también dio positivo.

El contagio ahora se está interponiendo en el camino para obtener el tratamiento que el niño necesita por los próximos 12 a 15 meses para salvar su vida.

En medio de la difícil situación se creó una página GoFundMe para ayudar a sus padres Jennifer y Anthony, que superó con creces la meta original de $5 mil dólares. La pareja tiene tres hijos en total.

La angustiada madre también compartió un mensaje a otros padres durante este momento difícil: “Si su hijo muestra síntomas o se queja de algo, comuníquelo con su pediatra de inmediato”, afirmó. “Es mejor prevenir que curar”.

