Video y fotos: hay una mujer desnuda en esta mariposa de colores; ¿la puedes ver?

Behind the Scenes – How to become a 🦋 BUTTERFLY – Bodypaint Illusion

B E H I N D • T H E • S C E N E S ⭐ Bodypainting IllusionHow to become a 🦋 BUTTERFLY➡️ http://www.JohannesStoetterArt.com/Videos/Bodypainting, background painting & photo: Johannes StötterVideo: Bernie Kofler/Reframe Production – http://www.reframe-production.comAssistants and production team: Vilija Vitkutė, Daniel Stötter & Bernie KoflerModel: Laura Steiner (Crocerossa)Music: Captain O'Kane, traditional / played on Celtic harp by Johannes Stötter (Album: On Fire by Burning Mind – http://www.burningmindmusic.com)Take a look at the image on the Website:https://gallery.johannesstoetterart.com/Galleries/Illusions-bodypainting-art/i-77SR9nm/A

Posted by Johannes Stoetter Art on Wednesday, February 5, 2020