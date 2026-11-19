Los neoyorquinos podrían tener que ajustar nuevamente sus presupuestos para trasladarse por la ciudad. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) contempla otro incremento en las tarifas del transporte público para 2027, apenas unos meses después de que el precio del viaje en el metro y los autobuses alcanzara los $3 dólares.

El ajuste está incluido en el plan financiero de la agencia y contempla un aumento general del 4% en los ingresos procedentes de tarifas y peajes. La medida alcanzaría al sistema de trenes subterráneos, autobuses locales, Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North Railroad.

De acuerdo con PIX 11, la propuesta tiene como fecha de referencia marzo de 2027, aunque su implementación dependerá del proceso de revisión y aprobación de la junta directiva de la MTA.

¿Cuánto costaría viajar en el metro y los autobuses de Nueva York?

Actualmente, los pasajeros pagan $3 por utilizar el subway y los autobuses locales de la ciudad. Esta tarifa entró en vigor en enero de 2026, cuando la MTA aplicó un incremento de 10 centavos respecto al precio anterior de $2.90.

Si el nuevo ajuste se traduce en un aumento proporcional del 4%, el costo del viaje alcanzaría aproximadamente $3.12. Sin embargo, debido a los criterios de redondeo que utiliza habitualmente la agencia, el precio final podría ubicarse entre $3.10 y $3.15.

El posible incremento no se limitaría al transporte dentro de los 5 condados de Nueva York. Los usuarios del Long Island Rail Road y Metro-North también podrían experimentar ajustes en sus boletos, aunque los nuevos precios dependerán de las estructuras tarifarias correspondientes a cada sistema.

La MTA contempla aumentos para financiar sus operaciones

La agencia justifica estos ajustes como parte de una estrategia para mantener sus ingresos en línea con la inflación y afrontar los costos de funcionamiento del sistema.

El plan financiero presentado en noviembre contempla un incremento del 4% en los ingresos por tarifas y peajes durante 2027. También incluye otro ajuste de características similares para 2029.

De acuerdo con las proyecciones financieras de la autoridad, el aumento previsto para 2027 generaría aproximadamente $287 millones adicionales en ingresos brutos durante ese año.

Estos recursos contribuyen a sostener las operaciones de una de las redes de transporte más grandes de Estados Unidos, que requiere inversiones constantes en mantenimiento, infraestructura, personal y modernización de sus instalaciones.

Pero la presión financiera continúa. La MTA enfrenta un escenario de gastos crecientes relacionados con la energía, los seguros médicos, las pensiones, el servicio de la deuda y las operaciones de transporte especializado.

El presupuesto operativo propuesto para 2027 asciende a aproximadamente $22,900 millones, una cifra que refleja la dimensión económica de mantener en funcionamiento el sistema metropolitano.

La agencia sostiene que los incrementos periódicos permiten distribuir los ajustes de manera gradual y evitar aumentos más pronunciados después de varios años sin modificaciones.

La tarifa de congestión también subirá a $12 en 2028

El posible encarecimiento del transporte público no será el único cambio que deberán considerar los residentes y trabajadores de Nueva York.

El programa de tarifa de congestión, que cobra a los conductores por ingresar a la zona de Manhattan situada al sur de la calle 60, también tiene previsto un incremento.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que el peaje diurno para automóviles de pasajeros con E-ZPass pasará de $9 a $12 en 2028, de acuerdo con el calendario establecido por la MTA.

El programa comenzó el 5 de enero de 2025, después de varios cambios en su implementación. Originalmente se contemplaba un cobro de $15, pero la tarifa inicial se redujo a $9.

El calendario de incrementos establece que el cargo llegará a $15 en 2031, después del ajuste previsto para 2028.

El dinero recaudado mediante este mecanismo se destina a financiar proyectos de infraestructura y mejoras en el transporte público, incluidas inversiones en estaciones, accesibilidad y modernización de la red.

Aunque ambos incrementos representan un gasto adicional para los usuarios, corresponden a mecanismos distintos, pues uno afecta las tarifas y los peajes administrados por la MTA, mientras que el otro forma parte del programa de cobro por congestión.

¿Cuándo se aprobarán los nuevos precios de la MTA?

Por ahora, los pasajeros deberán esperar a que la autoridad presente formalmente los cambios y avance con el procedimiento correspondiente.

La propuesta necesita pasar por audiencias públicas, en las que los usuarios y otros sectores interesados podrán expresar sus opiniones, antes de recibir la aprobación definitiva de la junta directiva.

Por tanto, los precios de $3.10 o $3.15 todavía no deben considerarse oficiales.

Para millones de personas que dependen del metro, los autobuses y los trenes regionales para llegar al trabajo, estudiar o desplazarse diariamente, estos cambios podrían convertirse en otro factor importante dentro de su presupuesto familiar.

Sigue leyendo: