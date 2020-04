La aparición de Kobe Bryant, grabada días antes de su muerte, una de las escenas conmovedoras en el documental de Michael Jordan

The Last Dance se estrenará el 19 de abril en ESPN y un día después en Netflix

Ya sólo faltan 4 días para el estreno del esperado documental que narra en diez episodios la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls, donde una de las escenas más conmovedoras promete ser la entrevista que grabó Kobe Bryant días antes de morir.

Kobe Bryant será parte del documental sobre Michael Jordan, 'The Last Dance'. Su participación se grabó una semana antes de su muerte. Así lo explicó Jason Hehir, el director del documental, en una entrevista para @TheAthleticNBA. Sin duda será uno de los momentos más emotivos. pic.twitter.com/hpZa0Avl5n — Tercer Equipo NBA (@NBATercerEquipo) April 15, 2020

Jason Hehir, el director del documental, reveló que “Black Mamba” habló sobre Michael Jordan a mediados de enero, sólo días antes de su trágico deceso el 26 del mismo mes; también reveló que esta escena enternecerá a los fanáticos, aunque sin adelantar demasiado.

“Escuchar a Kobe en esa charla diciendo que él, Michael, era como su hermano mayor y luego tener a Michael con el ya famoso discurso en el funeral público de Kobe, donde decía aquello de ‘descansa en paz, hermano pequeño’, demuestra lo genuina que se había vuelto la relación entre los dos. La escena es mucho más conmovedora ahora”, expresó en entrevista con The Athletic.

I forgot they had Kobe in The Last Dance trailer… I’m not ready, man 😢 pic.twitter.com/toGs4lcSxx — Tony Clements (@TonyClementsTC) March 31, 2020

Otras de las revelaciones importantes que hizo el director en la charla fueron que no sintió una presión pública ni de la cadena ni de los aficionados para adelantar la fecha de entrega, puesto que se ha adelantado el estreno para hacer más ameno el confinamiento por el coronavirus a los espectadores; que llegaron a tener hasta 10.000 horas de material grabado, por lo que muchas confesiones se quedaron fuera del metraje final; que tuvo más dudas de incluir a Barack Obama, amigo de Jordan y aficionado de los Bulls, que a Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en la época en la que se sitúa el documental; y que, tras conformar una lista de 200, rebajó a 106 el número de entrevistas.

Los primeros dos episodios de The Last Dance se estrenarán el 19 de abril a las 9 pm ET / 6 pm PT por ESPN y un día después estarán disponibles en Netflix; cada semana habrá dos nuevos capítulos, los domingos en la cadena deportiva y los lunes en la app de streaming.