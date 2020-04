Le tocan el trasero a Clarissa Molina en la playa mientras practica yoga

View this post on Instagram

Ya estamos en Netflix Latinoamerica!!!! Que emoción, mi segunda película estrenando en @netflixlat Dios gracias por tanto! Seguimos adelante y vamos por más! Aquí les muestro un poquito de lo que pasó detrás de cámaras en la escena de Yoga en la playa 😂. FRANK: 🗣 Enrique, Enrique! Concéntrate @reynaldo_pacheco jajaa. La verdad les digo que gane una familia en esta experiencia, se trabajo mucho pero se gozó demasiado! Una Leona por siempre! A todos de la producción y mis compañeros los quiero mucho!!!!!!!! #NicoleLeon #clarissamolina #movie