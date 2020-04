Mueren varios abuelos de coronavirus tras reunirse para jugar a póker en Miami

El amor por el póker reunía a un grupo de abuelos, pero esas reuniones terminaron en tragedia debido al COVID-19.

Según los informes, Marcy Friedman, original de Nueva York, disfrutaba de su vida de retirada en el sur de la Florida.

“Tenía 94 años cuando falleció, pero tenía una vida social más activa que yo, jugaba a las cartas todas las noches, iba a cenar con sus amigos”, decía el hijo de Marcy, Andrew Friedman.

Coronavirus claims lives of several elderly residents who participated in Aventura poker game https://t.co/tNClpbHWbK pic.twitter.com/jDNpBhpooz

El póker era su pasión. Cuatro o cinco veces a la semana, ella ayudaba a organizar juegos con sus amigos.

El último juego fue en su condominio de Aventura, al norte de Miami, el 11 de marzo. Fue justo antes de que se pusieran en práctica medidas más estrictas de distanciamiento social, aunque ya se habían dado a conocer casos en el sur de la Florida.

“Tres o cuatro días después del juego, ella me llamó y me dijo que tenía problemas para respirar. La insté a que llamara al 911 y la llevaron al hospital el 15 o el 16”, decía Andrew.

Beverly Glass, 84, Fred Sands, 86, Marcy Friedman, 94, Florida

Beverly, Fred & Marcy were part of a group of 8 friends who met weekly to play poker. All 3 died from #Covid19 & 2 others in the group have tested positive. #Lost2CoronavirusUSA https://t.co/RF7WlLYx7F

— East2West (@CarolynEast2) April 15, 2020