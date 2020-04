“No hizo las cosas bien”: Luis ‘El Matador’ Hernández reprobó el trabajo de Juan Carlos Osorio en el Tri

Al exdelantero no le gustaban las rotaciones del colombiano

Luis ‘El Matador’ Hernández es uno de los exjugadores que viven en la memoria de la afición por sus actuaciones en la Selección Mexicana donde respondía con entrega y goles.

Al ser una voz autorizada, el exdelantero otorgó una entrevista para W Deportes en Colombia, y entre otras cosas, se dio tiempo de hablar del trabajo que tuvo Juan Carlos Osorio al frente del Tri en el proceso del Mundial de Rusia 2018, justa donde finalmente fueron eliminados en los octavos de final.

“No hizo las cosas bien, no repitió una alineación, muchos cambios, mucha rotación y realmente Osorio no fue muy bien visto como técnico de la Selección Mexicana”, apuntó el exfutbolista.

Asimismo, Hernández comentó que hoy en día ve al Tri con más marketing que futbol, pero espera que Gerardo ‘Tata’ Martino tenga una gestión exitosa con el equipo.

“La veo con un gran marketing, más allá de lo futbolístico, la veo con más show y en tercer lugar lo futbolístico. Los jugadores que están fuera es difícil tenerlos constantemente. Ojalá con el ‘Tata’ Martino la Selección tenga un ritmo de juego, una idea, tenga una base, un estilo“, declaró Luis Hernández.

Asimismo, ‘El Matador’ reveló cuál fue su Mundial favorito: “Recuerdo desde el mundial de Argentina 78, pero me quedo con mi mundial, el del 98. En un país futbolero dentro de Europa, me fue muy bien a mí, el haber hecho historia, haber dejado un precedente para México y para el mundo”, refirió.