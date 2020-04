Primero la salud

En Planned Parenthood of Greater New York, la salud y la seguridad de nuestros pacientes, empleados y voluntarios siguen siendo nuestra máxima prioridad. En estos tiempos inquietantes, Planned Parenthood se compromete a mitigar la propagación de COVID-19, al tiempo que mantiene nuestra promesa de brindar atención médica esencial.

Sabemos que tu atención de salud sexual y reproductiva no puede esperar. A medida que los hospitales locales trabajan incansablemente para ayudar a los pacientes con COVID-19, Planned Parenthood está intensificando e instituyendo formas innovadoras para ayudar a nuestros pacientes cuando y donde nos necesitan.

Durante estos tiempos, las visitas en persona pueden no ser siempre posibles, por eso hemos ampliado nuestros servicios de telesalud. Estamos orgullosos de ofrecer atención médica asequible y de alta calidad por teléfono y video chat. Es una forma segura y manejable de conectarte con los clínicos de confianza de Planned Parenthood sin tener que abandonar tu hogar. A través de visitas virtuales, puedes acceder a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, terapia hormonal trans / no binaria, tratamiento de infecciones de trasmisión sexual (ITS) y más.

Mientras que el distanciamiento social puede protegernos del coronavirus, no nos protegerá de embarazos inesperados o de infecciones de transmisión sexual. Mantener nuestras comunidades seguras incluye mantener el acceso a servicios de salud reproductiva que salvan vidas, como pruebas de ITS, anticoncepción y aborto. Mantenemos nuestras puertas abiertas para ti. Todavía puedes confiar en los centros de salud PPGNY para brindar atención de aborto con dignidad y compasión.

Para obtener más información sobre cómo conectarte a PPGNY a través de telesalud, llama al 1.800.230.PLAN o reserva una cita virtual en línea en www.ppgreaterny.org.

– Laura McQuade es la presidenta y CEO de Planned Parenthood of Greater New York