Disparan a una adolescente de 16 años que salió a la calle durante el toque de queda de Miami

Una joven de 16 años recibió un disparo la madrugada del lunes en el noroeste de Miami-Dade, según confirmaron las autoridades.

Según el detective de la policía de Miami-Dade, Ángel Rodríguez, el tiroteo ocurrió justo después de la 1 de la madrugada en un complejo de apartamentos situado en el 2020 NW 63rd St.

De acuerdo a la versión de Rodríguez, la adolescente estaba sentada dentro de un automóvil cuando le dispararon en el hombro.

Rodríguez dijo que los oficiales fueron al lugar después de recibir una alerta de Shot Stopper, pero no encontraron víctimas cuando llegaron.

Dijo que la adolescente apareció más tarde en el North Shore Medical Center, donde estaba en condición estable.

No está claro si la adolescente fue por sus propios medios al hospital. Se desconoce el motivo el tiroteo y no se han realizado arrestos.

