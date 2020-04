Exponen mensajes que los duques de Sussex enviaron al padre de Meghan Markle antes de su boda

La duquesa queda redimida, y tal parece que Thomas Markle no ha dicho toda la verdad...

La batalla legal que los duques de Sussex emprendieron contra dos tabloides británicos -el Daily Mail y el Mail On Sunday, propiedad del grupo Associated Newspapers- en octubre del año pasado ha sacado a la luz ahora nuevos detalles de la relación de Meghan con su padre y de su reacción tras enterarse de que él había pactado un ‘robado’ con los paparazzi días antes de su mediático enlace con el nieto de Isabel II.

Thomas Markle ha sostenido desde entonces que su hija y su yerno le eliminaron sin miramientos de sus vidas como castigo por su comportamiento y que ni siquiera le han permitido conocer a su nieto Archie, pero la respuesta legal que Harry y Meghan han presentado a través de sus abogados en el marco de este proceso judicial ofrece una versión de los hechos muy diferente.

Las más de treinta páginas de documentos con los que tratan de contradecir los argumentos que los mencionados periódicos esgrimen para justificar su derecho a publicar, por ejemplo, una carta privada de la duquesa a su padre incluyen los mensajes que Harry y Meghan le enviaron a Thomas suplicándole que se pusiera en contacto con ellos.

“Tom, soy Harry y voy a llamarte ahora. Por favor, responde al teléfono, gracias”, reza uno de los mensajes de texto que le envió el príncipe Enrique el 14 de mayo de 2018, poco después de que comenzaran a circular los primeros rumores que afirmaban que su suegro había orquestado un reportaje fotográfico en Rosarito, México.

“Tom, ¡soy Harry otra vez! Necesito hablar contigo, de verdad. No hace falta que te disculpes, comprendemos las circunstancias pero ‘aparecer en público’ solo empeorará las cosas. Si de verdad quieres a Meghan y quieres arreglar todo esto, llámame, por favor, porque hay otras dos opciones que no implican que hables con la prensa, que indirectamente ha causado toda esta situación. Así que, por favor, llámame para que pueda explicártelo. Meg y yo no estamos enfadados, solo necesitamos hablar contigo. Gracias“.

“Por cierto, hablar con la prensa acabará volviéndose en tu contra, créeme Tom. Solo nosotros podemos ayudarte, como hemos estado intentando hacer desde el primer día”, añade otro mensaje.

El padre de la antigua protagonista de ‘Suits’ ha acusado a su hija de desentenderse por completo de sus problemas de salud cuando sufrió un infarto en los días previos a la boda real. Sin embargo, Meghan ha facilitado un registro de todas las veces que trató de ponerse en contacto con él para preguntarle en qué hospital se encontraba ingresado, ofrecerle la posibilidad de poner a su disposición un dispositivo que velara por su seguridad e informarle de que, a falta de una respuesta suya, había tomado la decisión junto a su marido de enviar ese equipo de guardaespaldas.

Meghan también insiste en los documentos que no estaba al corriente de que varios amigos suyos planeaban conceder una entrevista a la revista People para defenderla del acoso mediático que ellos consideraban que había venido sufriendo ni dio su bendición para que lo hicieran. Esos testimonios desencadenaron una nueva ronda de exclusivas de Thomas Markle a los medios ingleses para “defenderse” ante la imagen poco favorecedora que habían ofrecido de él los allegados de su hija.

Harry y Meghan esperan que los mensajes que han facilitado sirvan para demostrar que los artículos que el Mail on Sunday y el Daily Mail han venido publicando acerca de su vida personal, basados en muchas ocasiones en las declaraciones de Thomas, eran completamente falsos. Este viernes tendrá lugar la primera vista de esta batalla legal y se espera que los duques de Sussex comparezcan a través de videollamada.