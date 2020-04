Qué hacer si tu auto no arranca y llamas al seguro en esta cuarentena

Los seguros de autos tienen ciertas cláusulas que debes consultar detenidamente si quieres reparar un daño en tu auto, sobre todo ahora que está detenido por la cuarentena

La cuarentena derivada del COVID-19 ha obligado a las personas a dejar sus autos estacionados en la cochera, sin embargo, esta acción podría causar algunos desperfectos en los vehículos, por ejemplo, provocar que el auto no encienda por alguna descarga de batería, o bien, que alguna pieza deje de hacer su función de manera correcta.

Ante una situación será necesario llamar al seguro del auto para obtener el apoyo de un agente especializado y que nos proporcionen la asistencia técnica necesaria. Sin embargo, de acuerdo con el portal Motorpasion, hay ciertas cuestiones que debemos consultar en la póliza de nuestro seguro para conocer qué tipo de asistencia contratamos y poder preceder con la reparación de la avería.

Lo que debes tomar en cuenta es:

1. Primero, revisar si tienes cobertura por asistencia en carretera. Consulta las cláusulas del seguro en la póliza que firmaste. Si no tienes una copia, la aseguradora te la facilitará.

2. Corroborar que la asistencia en carretera tenga amparo desde el kilómetro 0, es decir, que llegue hasta casa, y qué tipo de remolcaje brindará la aseguradora.

3. No olvides también checar si tu póliza cubre o no el traslado al taller, en caso, por ejemplo, de que el coche no arranque por un factor externo a la batería. Normalmente, en este caso la aseguradora envía una grúa al lugar; allí, los aperadores intentarán cargar la batería parcialmente. Si está averiada, se llevarán el coche al taller.

4. Confirma que puedas elegir el taller o cuál es el que viene impuesto por la aseguradora. En algunos casos la ayuda mecánica sólo incluye taller colaborador de la aseguradora.

5. Algo relevante sobre todo en esta cuarentena, será checar si el taller elegido está abierto, puesto que no todos están en servicio por ahora.

Recuerda que el seguro te protege de la misma forma que siempre, aun estando en cuarentena, pues las coberturas de la póliza no cambian durante el confinamiento, y la aseguradora se hará cargo, aunque el accidente se haya producido.

Si has sufrido un percance con tu auto, no dudes en llamar a la aseguradora, pero también toma en cuenta que, por ahora, lo prioritario es dar servicio de reparación y mantenimiento a sectores como el de transporte, logística, sanitario y agrícola.

