Senado vota a favor de nuevo paquete económico multimillonario. ¿A quién beneficiará?

El Senado votó la tarde de este martes a favor del acuerdo que La Casa Blanca y los líderes del Congreso habían alcanzado horas antes para el nuevo paquete económico de $484 mil millones de dólares destinados a reponer el programa de préstamos a pequeñas empresas, a ayudar a hospitales y a las pruebas del coronavirus.

La Cámara alta ha aprobado la medida con una mayoría abrumadora aunque sin una votación oficial debido a que está en descanso por la pandemia. Se espera que a Cámara de Representantes lleve a cabo la votación este jueves. El presidente Donald Trump ya adelantó que firmará la ley e instó a ambas cámaras a apresurarse para aprobar la propuesta con la mayor celeridad posible.

“Instó al Senado y a la Cámara de Representantes a votar a favor del Programa de Protección de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mejora de la Atención Sanitaria con fondos extra para PPP, hospitales y pruebas”, escribió el mandatario en Twitter este mismo martes.

I urge the Senate and House to pass the Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act with additional funding for PPP, Hospitals, and Testing. After I sign this Bill, we will begin discussions on the next Legislative Initiative with fiscal relief….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020